A actor de Caracol Televisión le quisieron 'meter un hijo', pero la prueba de ADN lo salvó.

#QuéVaina El humorista @carrolocohumor nos cuenta que hace 22 años recibió una noticia que le cambiaría la vida: iba a tener un hijo fuera del matrimonio. . Luego de estar en una fiesta en la que se quedó dormido, una compañera del gremio en el que trabajaba en ese momento, le dijo que estaba embarazada de él. . Pero el humorista tenía sus dudas, según nos cuenta, no recordaba lo que había pasado esa noche . . . . #CarroLoco #Hijos #LaRed