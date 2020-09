Trump se lanza contra Santos y Petro para hacer campaña

"Títere del castrochavismo" y amenaza para la salud de millones de personas son algunos de los "dardos" que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el candidato demócrata, Joe Biden, se están lanzando mutuamente para intentar ganarse al electorado latino de Florida.

En coincidencia con un acto de Trump con líderes latinos en Doral (Miami-Dade), los equipos de campaña de los dos principales partidos publicaron este viernes las razones por las que los hispanos no deberían votar por el respectivo rival en este estado que suele ser decisivo para el resultado final de las elecciones.

Según la web RealClearPolitics, Biden lleva la delantera en las encuestas nacionales, con un promedio de 6,5 puntos de ventaja sobre Trump, pero en Florida están prácticamente empatados.

Sin embargo, entre los latinos de Florida Biden cuenta con una ventaja en intención de voto de 14 puntos, según una encuesta de St. Pete Polls publicada esta semana.

Durante su paso por Florida, el presidente estadounidense, también mencionó a dos políticos colombianos para arremeter contra su rival.

Inicialmente, durante un evento de campaña en Jacksonville, se refirió al expresidente Juan Manuel Santos: "esa administración también negoció el terrible acuerdo Obama-Biden-Santos que se rindió ante los narcos y permitió que las drogas ilícitas se dispararan. Por eso mi administración se alineó con nuestros socios par alcanzar un nuevo esfuerzo para combatir la droga y desde abril hemos visto cómo se han decomisado más de 270 toneladas métricas de drogas".

President @realDonaldTrump: Obama and Biden "surrendered to the narco-terrorists in Colombia"#LatinosForTrump pic.twitter.com/Kmzwy07yvg

