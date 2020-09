La noticia de una mujer a quien un soldado le disparó y asesinó en un retén ha conmocionado al país. Víctima del Ejército en el Cauca era una mujer trans.

"Tenemos a la persona identificada como Carlos Julio Giraldo Díaz, perteneciente a la comunidad LGTBI, de alrededor de 38 años de edad. Iba en compañía de su pareja. Esta persona, según informes de sus acompañantes, era de Jamundí (Valle del Cauca)", dijo Arley Alejandro Ausecha, secretario de Gobierno del municipio de Miranda, en entrevista con Pluss Radio.

Ausecha hizo una solicitud a las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones que permitan esclarecer los hechos. "Es necesario determinar las responsabilidades y que haya verdad y garantías en los procesos de investigación", añadió el secretario.

Qué paso

Según la información que se tiene hasta el momento, la mujer se movilizaba en un vehículo con su pareja y otros ocupantes. Varios soldados del Ejército los habrían interceptado, les apuntaron con sus fusiles y les exigieron que se detuvieran.

Luego de detenerse, sin ningún motivo, habrían empezado a dispararle al carro. Según la pareja de la víctima, que registró el terrible hecho en un video, uno de los soldados le disparó a ella en la cabeza y la asesinó.

"Mire, no llevamos armas, no llevamos nada, me mataron a Juliana, ese (militar) le pegó un tiro en la cabeza. ¡Ayúdenme, por favor! no tenemos nada", dijo el hombre en una de las grabaciones, al lado del cuerpo de su pareja.

Otra versión

La Secretaría de Gobierno de Miranda tiene una versión distinta de los hechos. Según el secretario Arley Ausecha, el carro no quiso hacer el retén.

"Esta mañana, un carro se dirigía desde el municipio de Miranda hacia Corinto. En la vereda Guatemala se encontraba un retén del Ejército Nacional. El vehículo, cuando ve el retén, se devuelve hacia Miranda. Inmediatamente salen unos uniformados a hacer orden de pare al vehículo, el cual sigue su camino y se producen disparos por parte de los uniformados. Estos disparos impactan a una de las personas, causándole la muerte", dijo Ausecha.

