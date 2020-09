Hallan muerta, desnuda y con terribles signos de violencia a enfermera colombiana en Ecuador

Se trata de Katherine Paola Jiménez Parra, una enfermera barranquillera de 30 años, quien fue reportada como desaparecida la noche del viernes. Muerte de enfermera colombiana en Ecuador.

La colombiana estaba radicada en Ecuador y vivía con su esposo, identificado como Tyron García.

De acuerdo con las primeras versiones, 48 horas después del reporte de su desaparición, fue hallada sin vida al lado de una carretera, con signos de violencia.

García detalló a el diario Extra que su esposa estaba "en estado de descomposición, desnuda, con un golpe en la cabeza y sin ojos".

Aunque todo es materia de investigación, las autoridades no descartan que el esposo de la mujer esté detrás de la muerte de la enfermera.

Noticias Caracol detalló que una de las amigas de la víctima explicó que ella estaba atravesando por un proceso de separación. “No te he contado que estoy buscando alquilar un apartamento porque de verdad no soporto verlo, no lo soporto, lo detesto. Esto me ha tenido mal. Yo sí creo que un cambio de ambiente me hará sentir mejor”, resaltó Katherine Paola en un pasado mensaje de voz a su amiga.

El mismo noticiero citó al hermano de la víctima, quien tampoco descarta la responsabilidad de su cuñado: "sí sospechamos cuando supimos que ella y él ya no vivían juntos. Ellos tuvieron muchos problemas. De la relación de ellos no sabemos mucho porque no lo conocimos en persona”.

Muerte de enfermera colombiana en Ecuador