Esta grave denuncia fue compartida en un video en redes sociales. Ejército confirmó muerte de una mujer a causa de un disparo de un soldado en Cauca.

Un hombre en un video hace una desgarradora denuncia en la que asegura que un soldado le habría disparado a su esposa.

"Mire no llevamos armas, no llevamos nada, me mataron a Juliana, ese (militar) le pegó un tiro en la cabeza ¡ayúdenme por favor! no tenemos nada", expresa el hombre en una de las grabaciones, donde grita desesperado al lado del cuerpo de su esposa.

Aparentemente, el soldado le disparó en medio de un retén, e incluso uno de ellos le recriminó al civil por no parar en la vía.

Sobre este hecho el Comando Específico del Cauca envió un comunicado en el que informó que "la unidad militar orgánica de la Tercera División del Ejército Nacional, lamenta informar a la opinión pública que: Según las primeras informaciones, en las horas de la mañana de hoy, en el sector de Guatemala, municipio de Miranda, Cauca, cuando tropas del Batallón de Alta Montaña N.°8 José María Vezga, Unidad orgánica del Comando Operativo Apolo, adelantaban labores de control militar de área, una mujer resultó muerta a causa de un disparo por parte de un integrante de la Fuerza".

Aseguraron que "de manera inmediata la unidad informa lo ocurrido y se pone en conocimiento de las autoridades competentes, para que ellas en su proceso de investigación determinen el tiempo, modo y lugar de lo ocurrido. Así mismo los entes judiciales procedieron a realizar los actos urgentes".

Informaron que "pusieron a disposición el uniformado presuntamente involucrado en el lamentable acontecimiento, con el propósito de apoyar en el desarrollo de la investigación".

En Miranda, ejército disparó contra una mujer que iba con su esposo en un vehículo ocasionándole la muerte. ¿Por qué quienes nos deben cuidar asesinan de esta manera? ¿hasta cuando? pic.twitter.com/LyzBHP0epV — Michelle (@michelleobandoc) September 24, 2020

