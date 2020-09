El desafío de la normalización eléctrica que enfrentarán nuevos operadores en el Caribe

Desde hace tres años que inició la normalización eléctrica en la Urbanización Mundo Feliz, en Galapa, Atlántico, los líderes en este sector comenzaron a notar que la solución no sería definitiva al problema y que al contrario empeoraría su situación.

“Cuando no teníamos normalización y nos decían “subnormales” teníamos postes con una capacidad de 75 KVA de potencia que resistían la energía para 25 casas, pero con el Prone nos cambiaron los transformadores a 30 KVA para atender a 50 o 60 casas. Los transformadores son deficientes y no pueden con la potencia energética del barrio por eso a cada rato se cae la cañuela”, dijo a PUBLIMETRO Anselmo Durango, líder comunal de Mundo Feliz.

Durango, quien es uno de los pioneros de esta urbanización desde hace 18 años, aseguró que en muchas casas se encienden los electrodomésticos por turnos, porque si conectan solo la nevera. el resto de los aparatos de las viviendas no pueden funcionar normalmente por la falta de potencia energética, en este caluroso sector del departamento.

Sin embargo, pese a las deficiencias en el servicio la factura, de acuerdo a los habitantes de esta zona, sigue llegando puntual e incluso hasta la empresa Electricaribe visita el barrio realizando acuerdos de pagos. “Hacemos la conciliación pero la deuda sigue creciendo o plata no aparece. Nosotros que vivimos en estrato uno pagábamos hace tres años entre 25 a 30 mil pesos mensuales de energía y ahora la factura llega por 280 mil pesos cuando solo tenemos una nevera, los abanicos y los focos. Dicen que por ser estrato uno somos subsidiados pero nosotros no vemos esos beneficios”.

También describieron que las redes, que antes eran de cobre, ahora son de aluminio, que los polos a tierra no funcionan, que los medidores no son confiables y están defectuosos y que toda esta problemática tampoco es escuchada porque la empresa Electricaribe no cuenta con un eficiente servicio de atención al usuario. Los líderes de la zona aseguraron que Electricaribe estuvo a cargo de la última implementación del Prone en decisión tomada por el Ministerio de Minas y Energía debido a que el anterior contratista se quebró.

“Nosotros estamos cansados de llamar y quejarnos y no recibir respuestas entonces hacemos lo que podemos acá en la comunidad. Cuando se baja la cañuela del transformador nos toca subirnos al poste y hacer los trabajos nosotros mismos, porque si nos ponemos a esperar podemos durar semanas sin el servicio”, afirmó Durango.

En 2020 Electricaribe aseguró que garantizará 158.073 millones de pesos para presentar en próximas convocatorias para la normalización eléctrica de barrios y así beneficiar a 221.099 usuarios en toda la región.

Otros casos de normalización que acompaña Electricaribe

Estas obras se han comenzado a ver y a registrar en varias poblaciones. El pasado mes de agosto un total 3.566 familias del municipio de Puebloviejo, Magdalena contaron con obras para el cambio total y la instalación de nuevas redes, postes, transformadores y equipos de protección en 17 barrios subnormales en esta población.

Estas obras contaron con una inversión de 11.772 millones de pesos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas (Prone), del Ministerio de Minas y Energía, y su ejecución estará a cargo de Electricaribe.

El pasado 10 de agosto Electricaribe también realizó una intervención en el barrio La Esmeralda de Barranquilla, sector considerado eléctricamente subnormal, donde se presentó una avería de un transformador que afecta a 123 familias.

En el barrio La Esmeralda habitan más de 3 mil familias que registran a la fecha una deuda superior a los 10.400 millones de pesos y donde el porcentaje de pago mensual es únicamente del 3,2 por ciento.

“Es importante aclarar que, como sucede en los barrios subnormales eléctricamente, todos los activos como el transformador dañado son propiedad exclusiva de la comunidad. Pese a esta realidad, Electricaribe hace el esfuerzo para suministrarles la energía. Según informó la empresa, el acuerdo consistiría en que los usuarios cancelen, al menos, su última factura de energía para que Electricaribe, pese a no ser su responsabilidad, pueda reponer el equipo averiado. Electricaribe reiteró su llamado al uso eficiente del servicio en estos barrios subnormales pues el daño de los transformadores, generalmente, se presenta al superar su capacidad”, señaló la empresa de energía en un comunicado.

Entre finales del mes de septiembre y el principio de octubre dos nuevas empresas de energía aliadas a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y al Consorcio de la Costa llegarán para brindar el servicio a los más de 2.7 millones de usuarios que tiene Electricaribe, en la Región Caribe.

EPM lanzará Afinia que atenderá a 1.5 millones de usuarios de Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba y El Consorcio de la Costa, lanzará su compañía Aire, que abarcará La Guajira, el Atlántico y Magdalena. Para este desenlace han pasado más de seis meses de empalme.

P&R con Javier Lastra Fuscaldo

Columnista y exagente especial para intervención de Electricaribe. Fue exagente especial en la intervención de Termocandelaria. Es abogado, master en economía, y especialista en Gerencia de los Servicios Públicos Domiciliarios y en Derecho Administrativo. Se ha desempeñado como superintendente delegado de Telecomunicaciones de la Superservicios, secretario general del Ministerio de Minas y Energía, contralor delegado de la Contraloría General de la Nación y gerente liquidador de Telecom, entre otros cargos.

¿Cómo analiza la llegada de estas dos empresas operadoras de energía Afinia y Aire a la Costa Caribe?

R/ Hay un avance y eso es lo importante. Hasta el momento existe un desconocimiento sobre los objetivos de esta negociación en su parte económica y jurídica. Sin embargo aquí debemos hacer un balance final de los casi cuatro años intervención a la empresa que hizo el Estado inyectando recursos de casi cuatro billones de pesos, un billón al año y esos fueron recursos importantes para mantener la operación de la empresa.

¿Creé que esta división de territorios para la entrega a dos empresas favorezca a los usuarios en su administración y manejo?

R/ Los usuarios deben tener mucha paciencia al principio, porque el servicio no mejorará de repente, requiere de tiempo e inversiones, que no se habían hecho durante años. De inmediato si pensaría que estas empresas deben volcarse a mejorar su atención en el área de servicio al cliente que siempre ha sido muy criticada. Pienso que siempre ha existido una voluntad del gobierno en hallar una solución a la problemática y se han entregado recursos importantes. Hay que mirar estos cambios con optimismo y que las nuevas empresas elegidas demuestren su experiencia para la atención del servicio de energía.

¿Qué opina sobre la necesidad de una normalización eléctrica en las zonas olvidadas de la costa Caribe?

R/Es otro reto que incluye al gobierno y a las empresas de energía porque no es sano seguir manteniendo zonas sin normalización eléctrica. Pero también es un tema social y de pobreza en sectores donde las personas no tienen un adecuado acceso al servicio y hay una política del no pago y por lo tanto una alta cartera. Además está el tema de la corta vida útil de los equipos y su mantenimiento en zonas con mucha salinidad, exposición a los elementos y alto consumo energético que hay que revisar en la problemática.

¿Qué opina sobre los incrementos que habrá en las facturas?

R/Sí, habrán incrementos, que han sido aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo y no conocemos los porcentajes aún ni el impacto que tendrán en los usuarios. Lo que sí sabemos es que los mismos consumidores pagarán el rezago que durante muchos años tuvo el servicio de energía en la costa Caribe.

Las cifras:

En 2020 Electricaribe espera beneficiar con normalización eléctrica a 221.099 usuarios en toda la región.

Electricaribe atiende a 2 millones 700 mil usuarios en la costa Caribe.

En la Urbanización Mundo Feliz en Galapa 2 mil familias sufren por la falta de una adecuada normalización eléctrica en este sector.

El desafío de la normalización eléctrica que enfrentarán nuevos operadores en el Caribe

