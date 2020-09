Su sueño hecho realidad se llama Timbalé, una academia de baile y música enfocada en la salsa, que tiene sede en Medellín y que hoy ha impactado a más de 1.000 personas, 400 de ellas, jóvenes de barrios vulnerables que han cambiado la forma de ver la vida tras pasar por esta escuela de la felicidad. Un colombiano es ponente en el Foro Mundial de Empresas Sociales gracias a la salsa.

“Timba fue el nombre que se le dio al género de salsa cubana que surge en los 80, y es en el que nos enfocamos para bailar la rueda de casino, una de las esencias artísticas de este proyecto. Significa algo como ‘ponerle corazón’ a lo que estás haciendo. El ‘Lé’ surgió cuando estábamos sacándo los nombres. Uno de los que surgió fue "Timba La La La", y lo cambié a "Lé" como expresión de alegría, y así quedó "Timba-Lé", explica Juan Jorge Cuesta, quien va cumplir seis años llevando a cabo este proyecto.

Timablé nació como una academia de formación en música y danza para el público general, pero uno de los grandes fuertes ha sido precisamente llevar a cabo la labor social de cambiar el mundo de niños y jóvenes que viven en comunidades vulnerables, particularmente en la capital antioqueña, aunque el escenario se está ampliando a otras regiones como Chocó, Santander y Nariño gracias a la virtualidad que hubo que implementar a raíz del confinamiento por la COVID-19.

El proceso de transformació en los jóvenes se da a través de la formación artística, explotando la diversión que esta brinda como aprovechamiento del tiempo libre. En medio de esto se llevan de manera transversal practicas de inteligencia emocional (empoderamiento de los jóvenes a través de cuestionar su identidad y su papel en la comunidad) y el diseño de pensaiento para la resolución de conflictos (aplicado a las problemáticas en las que se ven expuestos los jóvenes en sus comunidades).

Este trabajo ha significado para Juan Jorge ganarse un puesto como conferencista en el prestigioso Foro Mundial de Empresas Sociales (SEWF por sus siglas en inglés), que surgió en 2008 como una respuesta global “a un sistema económico quebrado que está aumentando la desigualdad y provocando una emergencia climática”. En el foro se exponen modelos de impacto para influir en el desarrollo económico de una manera sostenible y diferente.

“Ser seleccionado entre muchos proyectos de Latoniamérica y ser el único proycto de Colombia me llena de orgullo patrio. Compartir la experiencia de cómo a través de Timbalé hemos transformado la vida de miles de colombianos a través del arte es un honor”, comenta Cuesta.

“Tuvimos una visita de una de las organizadores principales del evento, que vino aquí justo a mi sede en Medellín. Llegó por las cifras que hemos demostrado y me hizo una entrevista. Yo en principio me iba a postular a una beca para poder asistir al evento, pero me llevé la sorpresa de que no solo me la gané, sino que me ofrecieron ser conferencista del evento.

Este foro es el más grande del mundo en esta materia. En esta versión, que se celebra del 21 al 25 de septiembre, participarán más de 4.000 personas de 50 nacionalidades.

“La conferencia que voy a dar es sobre empresas creativas y culturales que trabajan la exclusión y la discriminación a través del arte. La charla nos da justo en nuestro corazón porque es lo que hemos venido haciendo desde hace casi seis años”, dice Cuesta.

Para financiar la línea social de su proyecto Juan Jorge se vale de los ingreso de la línea de formación, aunque también invierte el dinero provenente de los premios que se han ganadao en competencias de baile.

Juan Jorge cuenta que en medio de este proceso ha encontrado grandes talentos que han llegado a formar parte de los elencos profesionales, con los que compiten nacional e internacionalmente.

“El arte para mí tiene una herramienta inherente y es que inmediatamente te conecta contigo mismo y esto es algo poderoso cuando se hace en equipo. El arte es una competencia integral de desarrollo humano, y por eso es una herramienta tan transformadora”, explica.

Cuesta se ha formado como artista desde que tenía cinco años de edad. “Desde que tengo memoria hice parte de la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de Cúcuta. En esta ciudad pasé toda mi niñez y adolescencia y me gustaba mucho ese proyecto porque también tenía un trabajo social. Esa fue una bandera que me llevé cuando me fui a estudiar música a Medellín, así que empece a ser parte de proyectos que tenían la misma misión”, cuenta.

“Hace seis años decidí crear Timablé con mi experiencia de vida. Timabalé es lo que yo sueño a nivel personal y profesional. Los más gratificante es sentir cómo las personas se conectan con el proyecto y hay un sentimiento de familia entre personas tan diversas. No solo me refiero a estrato social, sino a creencias y condiciones sexuales, y ver cómo trabajan para seguir tansformado”.

“No deja de ser complejo a veces llegar auna zona y sentirse vigilado. Es una realidad que uno no conoce y hay que ser cuidadoso. A veces hay que ser muy medido con las palabras para ganarse la confianza de las personas. Pero eso luego se tranforma cuando ven el trabajo comprometido que hace Timbalé”, cuenta Jorge, quien se vale de fundaciones y líderes comunitarios para lograr ingresar a comunas e implementar su proceso de transformación.

Por útimo, Cuesta admite que este es un proceso que necesita apoyo, por eso era tan importante hacerlo visible en el Foro Mundial de Empresas Sociales. La idea que tiene es seguir haciendo alianzas que les permitan seguir llevando el propósito de Timbalé por todo el mundo.

