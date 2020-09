Un aberrante y doloroso caso de abuso físico y sexual ha generado indignación en Puebla, México. "Mejor quiero morirme": la petición de una niña maltratada y abusada.

Yatzii, una menor de siete años, llegó al hospital con quemaduras de cigarrillo, lesiones de golpes en todo el cuerpo, señales de violación y 'con el intestino por fuera', según informaron las autoridades.

El complicado estado de salud requiere que la niña sea intervenida quirúrgicamente. ¿Quién le hizo eso? Los sindicados son sus padres, que ya están bajo captura.

La petición de la pequeña ha conmovido aún más: "Mejor quiero morirme, ya no me curen, no quiero regresar con mis padres para que me sigan pegando", habría dicho según un diario local.

Después de este terrible descubrimiento, las autoridades retomaron la investigación por la muerte de otra hija de la pareja. La niña tenía tres años y falleció hace más de un mes en extrañas circunstancias.

La @FiscaliaPuebla obtuvo vinculación a proceso y prisión preventiva contra Rafael N. y Alejandra Viridiana N. por los delitos de violencia familiar y abandono de persona en agravio de su hija, hospitalizada en el IMSS La Margarita. Detalles: https://t.co/kWodcP1VlJ pic.twitter.com/lBSM6MhloA — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 3, 2020

ASÍ OCURRE EL ABUSO SEXUAL INFANTIL

Con frecuencia, el abusador sexual se encarga de preparar al niño para que su agresión permanezca en secreto. Las acciones pueden ir desde la entrega de regalos hasta la formulación de amenazas, que logran sembrar terror o anticipar una culpabilidad en la pequeña víctima.

“Le dice que la familia se va a diluir si cuenta la verdad, o que su madre y sus hermanitos serán agredidos. Todo abusador tiene problemas de control de impulsos y seguramente ejerce violencia intrafamiliar. Ese es uno de los motivos para que el niño no reporte lo que está sucediendo, pues quiere proteger al resto de sus seres queridos”, explica la doctora Mónica Vejarano, quien dirige la Asociación Creemos en Ti.

En un niño, señales como la dificultad para comunicarse, el ensimismamiento, los síntomas depresivos, la decisión de no compartir con sus amigos, las alteraciones de sueño o de alimentación y todo lo que represente cambios significativos en su comportamiento habitual puede indicar que está siendo víctima de abuso sexual.

LÍNEAS DE APOYO Y DENUNCIA DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL EN COLOMBIA:

141 – Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

106 – ONG Corpolatin

123 – Policía Nacional

Más noticias de Colombia, aquí

Siga a Publimetro en Google News