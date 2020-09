Bogotá entra de lleno en la nueva normalidad: estas serán las medidas

Adiós al pico y cédula… Las medidas de nueva normalidad incluyen la apertura de la gran mayoría de establecimientos comerciales sin restricciones por días.

…Y hola al pico y placa. La restricción de movilidad volverá a regir en Bogotá, con nuevas exenciones pero con los horarios vigentes hasta febrero.

Nuevas ideas médicas. Como parte de la nueva normalidad, se buscarán mecanismos para reducir la exposición de quienes presenten síntomas de coronavirus.

El 19 de marzo, la Alcaldía de Bogotá anunció el inicio de la cuarentena para evitar el contagio masivo coronavirus en la ciudad. Seis meses y tres días después, la ciudad se encuentra con un pico recientemente superado, y con una economía fuertemente afectada. Para reactivar la economía y entrar a una nueva normalidad, los bogotanos entrarán con nuevas medidas que permitan combinar el cuidado de la salud con el impulso económico.

Estas medidas fueron anunciadas por la alcaldesa Claudia López este lunes, tras el estudio del "cupo epidemiológico" que tiene Bogotá. Al haber superado el primer pico de la pandemia, hay capacidad para que circulen más personas. Además, ante la negativa de los colegios y universidades a activar clases presenciales, se permitirá una reactivación más profunda de otros sectores de la economía.

El principal elemento de esta reactivación será la supresión de las restricciones de operación por días para comercio no esencial. Los restaurantes, tiendas de ropa, electrónica, misceláneas, talleres y otros negocios podrán abrir todos los días. También se permitirá la apertura de gimnasios, salas de cine y otros establecimientos que ya tienen protocolos de bioseguridad.

López aclaró que los únicos negocios que no abrirán serán los relativos a consumo de licor y eventos masivos. "En este momento es más fácil decir qué no va a abrir que lo que puede abrir. Bares y discotecas no podrán abrir. Tampoco eventos donde se vean aglomeraciones de más de 50 personas", aseguró la mandataria.

Un cambio de igual importancia es que todos los bogotanos podrán salir a hacer mercado cuando quieran. Se levantará la restricción de pico y cédula, por lo cual quienes necesiten pueden hacer sus compras en el día que sea necesario.

Todos los días, no a todas horas

La nueva normalidad igual incluirá varias restricciones. La principal es el regreso del pico y placa. Este había sido adelantado desde el pasado viernes, pero en diálogos con los comerciantes, se decidió volver a los horarios que estaban vigentes antes de febrero de 2020, con la declaratoria de la emergencia ambiental que ordenó una mayor agresividad en la restricción vehicular.

"La gente nos sugirió que en esta etapa de reactivación no se extienda hasta el sábado. Acogemos esta solicitud de no tener por ahora pico y placa el sábado, que habíamos evaluado por razones ambientales", aseguró López. Los horarios, así, volverán a ser de lunes a viernes, de 6:00 a 8:00 am y de 3:00 a 7:30 pm.

Se mantuvieron las exenciones a personal de salud, vehículos híbridos y vehículos con tres o más ocupantes. Los vehículos que circulan con más de tres personas, según el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, deberán registrarse previamente ante la Secretaría. En caso de no hacerlo podrían recibir sanciones mediante el sistema de fotomultas.

Los comercios deberán registrarse en la plataforma de Reactivación Económica para identificar elementos como aforo y cumplimiento de protocolos de bioseguridad. Además, deberán operar con horarios diferenciados. Los negocios no esenciales no podrán abrir antes de las 10:00 am, y las obras de construcción solo podrán trabajar de 10:00 am a 7:00 pm en zonas residenciales. Otros sectores como el de servicio y las oficinas públicas seguirán teniendo como prioridad el teletrabajo.

Cuidados de salud

López recordó que la ciudad todavía se encuentra en pandemia, y un segundo pico es "inevitable". "No podemos bajar la guardia, seguimos en pandemia, somos una ciudad reconocida a nivel mundial por el manejo de la pandemia", aseguró López. Resaltó que en ningún punto la red hospitalaria colapsó, aunque durante el pico la ocupación de UCI bordeó el 95%.

Para proteger a los pacientes en riesgo, una de las propuestas en la nueva normalidad es un kit que será entregado por las EPS a quienes tengan pruebas positivas de COVID-19. Estas recibirán el kit, el cual contará con un oxímetro de pinza e instrucciones para su uso. Así, se podrá determinar cuando estos pacientes sufran de problemas con la saturación de oxígeno en la sangre y se les podrá atender más rápidamente.

Un punto adicional es una petición a las personas que presenten síntomas de contagio, como fiebre, tos y pérdida del olfato. La Alcaldía pedirá que estas personas se aíslen y se registren para iniciar el rastreo epidemiológico. "Los síntomas son la prueba para evitar que se difunda el contagio en la ciudad", insistió la mandataria.

La frase

"No podemos bajar la guardia, seguimos en pandemia".

Claudia López, alcaldesa de Bogotá.

