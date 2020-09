"Se golpeó solo en el CAI": patrullero acusado de la muerte de Javier Ordóñez

El patrullero acusado de la muerte de Javier Ordóñez aseguró que el abogado fallecido se causó las serias lesiones que indican los exámenes de Medicina Legal.

Este viernes inició el juicio contra Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, los dos patrulleros que golpearon brutalmente a Javier Ordóñez y que, según el informe de Medicina Legal, le habrían causado su muerte. Lloreda fue acusado de la muerte de Javier Ordóñez y se entregó este viernes.

Su compañero no ha aparecido en las audiencias y fue trasladado a un hospital psiquiátrico, tras un aparente intento de suicidio. Lloreda, por su parte, sí ha hecho parte de la audiencia. En un diálogo con el veedor de la Policía Armando Vergara, antes de ser capturado, el uniformado habría contado su versión de los hechos.

Para empezar, aseguró que en medio de la brutal agresión que fue grabada en video, no hubo disparos taser que hirieran a Ordóñez. "Yo le puse el ‘taser’, pero no en el pecho, se lo puse en la paleta. Se lo puse varias veces como apoyo. Uno no es tan salvaje… no se le apunta al cuello, a la cabeza, ni a los genitales", dijo Lloreda a Vergara, en diálogo publicado por Noticias Uno.

En el diálogo, el acusado de la muerte de Javier Ordóñez aseguró que el abogado era "muy conflictivo". También dijo que este estaba bajo efecto del alcohol o las drogas, y que en el CAI empezó a lesionarse a sí mismo. "Hicimos un video de cuando se estaba pegando… Al parecer estaba bajo efectos de algo", dijo. Vergara añadió al noticiero que, según Lloreda, el abogado "en el CAI empieza a golpearse contra las ventanas".

El veedor aseguró que, desde su conversación con el acusado de la muerte de Javier Ordóñez, ha recibido amenazas en redes sociales. "Me dicen que en la próxima manifestación me van a quemar y que me dan a dar bala", afirmó.

