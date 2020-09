El audio de Juan Camilo Lloreda con su versión de la muerte de Javier Ordóñez

Un audio de Juan Camilo Lloreda con un veedor de la Policía ha causado consternación por la versión que da sobre la muerte de Javier Ordóñez.

En medio de la audiencia contra los patrulleros que habrían causado la muerte de Javier Ordóñez a golpes, se conoció un testimonio de uno de estos, Juan Camilo Lloreda. El agente de Policía había hablado antes de su captura con Armando Vergara, veedor de la Policía Nacional.

El diálogo produjo un audio de Juan Camilo Lloreda en el que este le cuenta a Vergara lo ocurrido en el CAI Villa Luz. Según el patrullero, hay mucha gente "que vio lo que pasó" y que puede confirmar que ellos no serían los responsables de la muerte. Algunos fragmentos habían sido difundidos por Noticias Uno, pero ahora se conocen nuevas partes del diálogo.

En la conversación divulgada por El Tiempo, Lloreda asegura que los agentes no incumplieron el protocolo de la Policía. "No había nadie por ahí para decir que nosotros lo ingresamos al CAI para golpearlo (…) Esa época en la que usted repartía leña y no pasaba nada ya pasó de moda. Uno debe ser muy profesional en los procedimientos", dice el audio.

Según Lloreda, los policías ingresaron a Ordóñez al CAI alzado y sin la herida de arma blanca que se ve en fotos en poder de la familia. "Lo sentamos y, eso sí, aún así oponía resistencia, tocó sentarlo y se pegaba en la cabeza. Fue cuando decidimos no moverlo más porque dije, va y dicen que en el CAI fue que lo volví nada. Hicimos video de cuando se estaba pegando", dice el audio de Juan Camilo Lloreda.

Además, en la conversación habría tratado de atacar nuevamente a Ordóñez. "He escuchado que ese man era muy conflictivo. Hace un mes tuvimos un procedimiento con él porque al parecer le tocó la cola a una guarda, pero ella no quiso denunciar", se escucha.

