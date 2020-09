Muchos coincidieron en que habla mejor ese idioma que el español. Alcalde de Cartagena se vuelve viral por hablar inglés en un video.

La grabación fue publicada en la cuenta oficial de Twitter de la Alcaldía de esa ciudad.

Se trata de un mensaje del mandatario local, William Dau, dirigido a los turistas.

Dau cuenta con gran aceptación entre los habitantes de Cartagena por las decisiones que ha tomado desde la Alcaldía.

Además, tiene una particular forma de comunicarse con los cartageneros, transmitiendo cercanía con la gente.

De hecho, en sus videos siempre inicia el saludo diciendo: Hola, soy William Dau, 'el tractor', su alcalde.

Y ese saludo también fue parte del video que se hizo viral por hablar en inglés.

En este, Dau explica a los turistas las medidas que tomó la ciudad para la reapertura del turismo.

La grabación fue bien recibida por los cartageneros, quienes resaltaron que, de hecho, es el primer alcalde que veían hablando en inglés.

Com solo 20 horas de publicación el video ya tiene miles de likes y comentarios.

Cartagena is ready for you to come with all of biosecurity measures.

This is a message from our mayor, William Dau Chamat. pic.twitter.com/NgPrcY3Chc

— Alcaldía de Cartagena (@AlcaldiaCTG) September 19, 2020