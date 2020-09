Patrulleros acusados del homicidio de Javier Ordóñez no aceptarán cargos

La defensa de los dos acusados del homicidio de Javier Ordóñez hizo este anuncio, tras el pliego de cargos presentado por la Fiscalía.

Los patrulleros Harby Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, acusados del homicidio de Javier Ordóñez el pasado 9 de septiembre en el CAI, no aceptarán cargos. La defensa de los acusasdos afirmó que sus defendidos no negociarán con la Fiscalía para reducir sus penas.

Según CityTV, los dos patrulleros mantienen su presunción de inocencia. ""La presunción de inocencia es constitucional y mi cliente no está dispuesto a aceptar sus cargos", aseguró el abogado defensor del patrullero Rodríguez, John Olmos. Rodríguez fue capturado este jueves en su casa en Bosa.

No vamos a aceptar cargos. Está la presunción de inocencia. Esto no son pruebas hasta que no se debaten en juicio", añadió Jesús Libadier, abogado del patrullero Lloreda, quien se entregó a la justicia este viernes en la localidad de Engativá.

Libadier afirmó que su defendido no es un prófugo de la justicia, luego de las versiones conocidas este jueves. "Juan Camilo no ha sido prófugo de la justicia, siempre ha estado presto a presentarse", afirmó.

🚨ATENCIÓN | Abogado del patrullero Juan Camilo Lloreda dice que no aceptarán cargos en el caso de la muerte de Javier Ordóñez. Defensa dice que el uniformado nunca estuvo prófugo. #ArribaBogotá @Reporteropablo pic.twitter.com/66qEjcyg3E — Canal Citytv (@Citytv) September 18, 2020

La legalización de la captura de los patrulleros acusados del homicidio de Javier Ordóñez se dará esta tarde en los juzgados de Paloquemao. Lloreda y Rodríguez serán acusados formalmente de los delitos de homicidio agravado y tortura.

