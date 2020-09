La respuesta de María Fernanda Cabal a gritos de "estudie, vaga" en un CAI

Luego de que la senadora del Centro Democrático fuera abucheada en la reinauguración de un CAI, esta fue la respuesta de María Fernanda Cabal.

Uno de los personajes más polémicos de la política colombiana, la senadora María Fernanda Cabal, fue abucheada en el CAI Codito este miércoles. La congresista del Centro Democrático fue recibida a los gritos de "estudie, vaga" por la comunidad que asistía a la reinauguración del CAI. Aún así, la respuesta de María Fernanda Cabal a estos insultos fue muy agresiva.

En entrevista con Blu Radio, la senadora aseguró que quienes la abuchearon buscan protagonismo político. Afirmó que uno de los jóvenes que iniciaron los insultos es un funcionario que busca ser edil de Usaquén. Para lanzar su plataforma y "llamar la atención", según Cabal, habría ido a la reinauguración del CAI.

"Llegó un momento que fue tan insoportable, que yo le dije: ‘Respete, respete’, y eso dio pie para que empezara a insultarme, él y su vecino, y tenían dos más que también llegaron después. Al final de cuentas, lo que él quería era grabarse. Él se grabó y se subió a una ‘fan page’; y eso que subió él es lo que recogen los medios", aseguró la senadora.

También afirmó que la frase "estudie, vaga", con la que le respondieron, fue una frase "tan auténtica" que fue adaptada por sus contradictores. A tal punto, según la senadora, que uno de ellos estaría usándola sin tener él cartón profesional.

"Me la saca el funcionario que es bachiller y tiene 35 años. Eso es bien curioso. Que no sea incoherente. Usted no puede juzgar a los demás de lo que usted carece” , afirmó la polémica senadora. También añadió que, en su criterio, hay algunos jóvenes extranjeros que estarían siendo pagados para armar el caos, pero que la mayor parte de la comunidad "ama" a la Policía.

