Pese a las excusas públicas del Gobierno, muchos todavía se preguntan qué hacía Iván Duque durante el acto de reconciliación en Bogotá.

La imagen de la silla vacía del presidente de Colombia es un hecho que ha despertado duras críticas.

Por eso el mandatario explicó lo que sucedió.

La silla vacía de Duque

En entrevista con Semana, el presidente aseguró que ya había anunciado con anterioridad que no podría ir al evento.

Según Duque, ya tenía otros eventos a realizar ese día y por eso no pudo asistir.

"Cuando a mí me avisaron anoche (sábado), yo no podía asistir porque hay muchas tareas que uno viene cumpliendo y tienen una programación con mucha antelación. Desde anoche expresamos que no podía estar presente. Ya había una información clara de quienes iban a estar, el Alto Comisionado para la Paz y la consejera presidencial Nancy Patricia Gutiérrez”, dijo.

#AEstaHora como @ComisionadoPaz, con @NancyPatricia_G Consejera para los Derechos Humanos, participamos en representación del Presidente @IvanDuque, en el evento de Reconciliación y Perdón convocado por la alcaldía de Bogotá en la Plaza de Bolívar. pic.twitter.com/7Mao0kuv1X — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) September 13, 2020

Qué hacía Iván Duque durante el acto de reconciliación en Bogotá

Pero pese a las excusas, los colombianos siguen preguntando por qué el presidente no pudo asistir.

Duque, en dicha entrevista, manifestó que el Gobierno estaría representado por el comisionado y la consejera.

Sin embargo, no dio detalles de lo que hizo este domingo en horas de la mañana.

En sus redes sociales tampoco se menciona la asistencia a otro compromiso.

De hecho, la agenda presidencial que está en internet está actualizada con las actividades del presidente hasta agosto, pero en septiembre no aparecen las casillas llenas.

Es por esto que en redes sociales no se dejan de preguntar dónde y qué hacía Iván Duque durante el acto de reconciliación en Bogotá.

