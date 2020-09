Joven revela video con el que meses atrás denunció a policía que usó taser contra Ordóñez y a otros agentes del CAI.

Disturbios en el centro de Bogotá cerraron este domingo una jornada de perdón y reconciliación que organizó la alcaldesa Claudia López por las violentas manifestaciones contra la brutalidad policial que esta semana dejaron al menos 10 personas muertas en la ciudad y tres más en la vecina Soacha.

Los desórdenes ocurrieron en la Plaza de Bolívar donde centenares de personas se manifestaban contra la violencia policial, una nueva protesta por la muerte de Javier Ordóñez, un hombre de 46 años que fue reducido con exceso de fuerza y el uso prolongado de una pistola eléctrica taser por dos agentes durante su arresto.

Cuando las personas estaban reunidas en la plaza aparecieron miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) quienes arrojaron bombas aturdidoras y gases lacrimógenos.

En medio de los hechos desencadenado una ola de rechazo contra los abusos policiales, Marco Valencia, un joven abogado, aseguró en Noticias Caracol que también fue víctima de los policías del CAI Villa Luz. El pasado 3 de febrero fueron denunciados estos hechos ante la Fiscalía.

"Ocurrió en el parque Normandia. Estábamos conversando cuando fuimos abordados por dos policías, uno de ellos es Lloreda (quien propinó las agresiones con la pistola eléctrica al señor Javier, a quién no conocí) cuando este policía se baja, de forma temeraria me dice: 'que qué estoy haciendo'. El otro policía, Jesús Mejía, pide de forma agresiva mis documentos. Yo les dijo: 'ok, un momento, pero no hay necesidad de ser agresivos'. Llamo a mi casa y pido que graben el procedimiento. En el momento que le doy el documento a uno de los policías, este arremete contra mí, me arroja al piso, me esposa y empieza a golpearme".

En ese momento, llegó el hermano del joven, quien también fue atacado por los policías. Después aparecen más agentes en la escena quienes "contribuyen en la agresión". Según dijo, afortunadamente en ese momento no tenían el taser, pues factores como ese hacen "la diferencia entre la vida y la muerte".

Las agresiones quedaron registradas en video. Uno de los ciudadanos que grabó la situación es un abogado, a quien posteriormente hostigaron para borrar la evidencia. En una de las grabaciones se evidencia que los policías agreden a Marco hasta hacerlo perder la consciencia.

Posteriormente, cuenta, los uniformados lo trasladaron a él y a su hermano al CAI Villa Luz, "al mismo CAI donde agredieron al señor Javier. A mí hermano lo separan de mí, se lo llevan en una patrulla; mientras a mí me trasladan a la estación de Santa Helenita, donde más adelante me encontré con mi hermanos".

Según denuncia, los policías también le pidieron dinero a cambio de su libertad, ya que su único delito fue decirles que estaban siendo muy agresivos.

Estas declaraciones las conoce el fiscal que lleva el caso de Javier Ordóñez. "Mi sorpresa es que un día me despierto y veo la noticia de que un señor, a quién no conocí, a muerto por agresiones de policías que yo ya denuncié; es una impotencia", puntualizó.

Noticias Caracol reveló las imágenes:

Policía que usó brutalmente el taser contra Javier Ordóñez y uniformados del CAI Villa Luz ya habían agredido a dos hermanos hace unos meses. Así lo denuncia en @NoticiasCaracol, con este video, una de las señaladas víctimas – https://t.co/Jm6djaPZgf pic.twitter.com/tZ39Jq47Sy — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 14, 2020

