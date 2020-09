En el evento que se realizó en el Concejo de Bogotá, se pronunció la mandataria de la capital. Esto fue lo que dijo Claudia López sobre la militarización de Bogotá para controlar las protestas.

La militarización de Bogotá

Claudia López, alcaldesa de la capital, se refirió a los actos vandálicos que se han vivido durante los últimos días en medio de las protestas.

Según Caracol Radio, López dijo que dentro de las protestas se infiltraron grupos organizados.

Señaló que esos grupos ejecutaron los hechos vandálicos en los CAI de la Policía, los buses de Trasnmilenio y en la infraestructura pública.

Fue enfática al afirmar que esas personas deben ser individualizadas y judicializadas por esos hechos.

Además, se refirió a la militarización de la ciudad para controlar y evitar los actos vandálicos.

“Hay quienes dicen que para frenar el vandalismo en la ciudad hay que militarizar. Claro que no, no hay que militarizar la ciudad. Hay que desmilitarizar a la Policía. Es con más democracia, no con menos democracia, como se allana el camino de la paz”, dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, según la emisora.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA, AQUÍ

Además, siga nuestras noticias en Google News