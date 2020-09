Encontró a su hija participando de una manifestación y la sacó a correazos

View this post on Instagram

🚨A punta de correazos, padre sacó a su hija de la protesta en Armenia🚨⁣ ⁣ En video quedó registrado el momento en que un padre de familia, con correa en mano, castigaba a su hija por estar participando en la protesta que se registró en el CAI Fundadores, ubicado al norte de la capital quindiana.⁣ ⁣ El hombre notablemente furioso, golpea en varias ocasiones a la joven a la altura de las piernas y le reclama por estar en la calle y participando en la manifestación.⁣ ⁣ Este episodio se presentó en medio de los enfrentamientos entre la fuerza pública y algunos jóvenes que participaban en la protesta, quienes lanzaron piedras y otros elementos contundentes contra del Centro de Atención Inmediata (CAI) y la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil con sede en Armenia.⁣ ⁣ Ampliación de esta noticia en www.alertapaisa.com ⁣ ⁣ ⁣ #AlertaPaisa #OrdenPublico #Padre #Hija #NoticiasNacionales #Colombia #Correa #Armenia