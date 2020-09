En la tarde y noche en Barranquilla se presentaron varios hechos que alteraron el orden público en las protestas. Esmad y la policía dispersaron a manifestantes en protestas en Barranquilla.

Un centenar de personas salieron de nuevo a las calles en esta capital a marchar en medio de la indignación por las acciones de dos policías que agredieron brutalmente a Javier Ordóñez este martes, acto que habría podido provocarle la muerte en Bogotá.

Desde las cuatro de la tarde los manifestantes se dieron en cita en diversos puntos de la ciudad. Bajaron por principales calles donde en varios videos se pudo ver como los marchantes participaron en actos vandálicos.

Entre ellos, rompieron varios vidrios de ventanales en edificios y tiendas comerciales. También destruyeron varios paradores de buses y señales de tránsito de la ciudad.

La marcha bajó hasta la estación Esthercita Forero de Transmetro donde hubo desmanes. Al llegar a la calle 66 con carrera 46 la Policía comenzó a lanzar gases lacrimógenos contra la población civil.

Fueron en total dos descargas que lograron dispersar a los jóvenes. Se pudieron ver cómo muchos policías acompañaron la marcha a pie y en motos.

"Denunciamos intimidación y violencia al tratar de acceder a la concentración por la carrera 45 en pleno CAI el policía me dice no puedo estar aquí, que me retire y para atrás, no puede avanzar. Empezaron a corretear. A la gente para a subirla a los carros", dijo una de las manifestantes.

También varias mujeres denunciaron que fueron intimidadas con palabras obscenas e insultos, por parte de la fuerza pública.

Transmetro informó el cierre de las estaciones Esthercita Forero, Alfredo Correa De Andreis y La Catedral debido las manifestaciones que se realizaron desde esta tarde al norte de la ciudad.

"Informamos a nuestros usuarios que por la situación de orden público que se presentó esta tarde en el norte de la ciudad, los buses están bajando por Cra 46. El desvío se realiza por la calle 70 con carrera 44 y retoma su recorrido en Murillo".

Informamos a nuestros usuarios que por la situación de orden público que se presentó esta tarde en el norte de la ciudad, los buses están bajando por Cra 46. El desvío se realiza por la calle 70 con carrera 44 y retoma su recorrido en Murillo. Gracias por su paciencia. — transmetrobaq (@transmetrobaq) September 11, 2020

Al llegar a la Plaza de la Paz los manifestantes fueron fuertemente reprimidos por el Esmad con más gases lacrímógenos. Fueron varias descargas que lograron disipar y hacer correr en estampida a los participantes en la protesta.

De acuerdo a varias veedurías de Derechos Humanos hubo alrededor de cinco detenidos que fueron subidos a carros de la Policía. A cada uno le tomaron sus datos personales.

Denuncian que hubo varios jóvenes detenidos y mucha violencia contra las mujeres que salieron a marchar #LivesMatter #Barranquilla #NosEstánMatando pic.twitter.com/1BZlnfvxws — Lina Robles (@linarobleslujan) September 11, 2020