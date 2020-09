Claudia López, tras protestas: "Destruir a Bogotá no arregla la Policía"

La alcaldesa Claudia López mostró su solidaridad con las víctimas de los disturbios de este miércoles y rechazó a quienes querían "destruir a Bogotá".

La noche de este miércoles fue una jornada trágica para Bogotá. Siete personas, según los cálculos del Ministerio de Defensa, murieron en medio de enfrentamientos entre la Policía y manifestantes que rechazaron la brutalidad policial tras la muerte de Javier Ordóñez este martes.

Los enfrentamientos también provocaron la destrucción de varios CAI, locales comerciales, buses de TransMilenio y vehículos particulares. En medio de la protesta, la alcaldesa Claudia López se pronunció en un mensaje que no fue bien recibido por miles de bogotanos.

El mensaje de la alcaldesa fue publicado en la madrugada de este jueves. La mandataria aseguró que es un día "de dolor", por la muerte de civiles en hechos de agresión policial. Aún así, rechazó los métodos de quienes, según la mandataria, buscan "destruir a Bogotá" para pedir la reforma a la Policía.

“Así como condenamos el abuso policial también condenamos la violencia y vandalismo por parte de algunos manifestantes. El abuso y la violencia no se solucionan con más violencia. Es en estos momentos donde debemos aferrarnos a la Constitución y movilización ciudadana pacífica”, dijo la mandataria, al borde de las lágrimas.

La mandataria llamó a los bogotanos a la protesta pacífica. "Los invito a que nos movilicemos con dolor, con indignación, pero no a la destrucción. Caldear los ánimos, destruir a Bogotá, esa no es la solución", añadió.

Hoy es un día que duele por donde se le mire. Mis condolencias a familiares y amigos de quienes murieron o están heridos. Destruir a Bogotá no arreglará la Policía. Destruirnos no arreglará nada. Concentrémonos en lograr justicia y reforma estructural a los cuerpos de seguridad. pic.twitter.com/Ge1ylvGR8p

A pesar de las palabras de López, los ánimos caldeados se hicieron también presentes en las redes sociales. Muchas de las respuestas a la mandataria plantearon lo que estos usuarios llamaron la ineficacia de la administración distrital para acabar con los abusos policiales.

No se necesitaba una reforma estructural, para detener de inmediato a los asesinos. Ni para detener los abusos de ayer en la noche.

Miserable! Ud alentó los abusos de la policía desde hace 5 meses esa persecución de bolillo y comparendo a gente desesperada. Nunca hizo ninguna gestión como comandante de policía e incluso ayer lo único que hizo fue mostrarse indignada y no asumir su responsabilidad

Usted no entiende que es un grito de desesperación!!, Cuándo se acorrala al pueblo y se le trata con violencia no espere flores, por qué no mandó desocupar los Cai, que importa unos ladrillos, que importa unas latas; nuestros jóvenes, la vida son realmente importantes.

— Ana (@AnaCrisTap) September 10, 2020