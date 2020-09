Este hecho ha generado indignación en todo el país. Habló el agresor de la pediatra y pidió disculpas por la golpiza que propinó.

Jalim Rebaje uno de los agresores de la pediatra Dalila Peñaranda y de Carmen Pérez publicó un video, que compartió en redes, donde pide disculpas a las mujeres agredidas y a las autoridades locales.

"Quiero pedir disculpas públicas públicamente por lo sucedido el día 4 de septiembre, en el edificio La Ría. Quiero pedir disculpas a la doctora Dalila Peñaranda y a la señora Carmen Pérez por lo que pasó ese día, cuando nos encontrábamos en una fiesta, quiero pedirle disculpas a la Secretaría de la Mujer y a la Gobernación del Atlántico a nuestra gobernadora y a todas las mujeres de la Nación por lo ocurrido", dijo el hombre en compañía de su esposa y sus hijos.

Anunció que está dispuesto a presentarse ante las autoridades para responder a las denuncias interpuestas por las mujeres violentadas.

"Quiero decir que estoy a disposición de la ley para cualquier situación que se presente, quisiera que este caso que ocurrió sirva de ejemplo para que no vuelva a pasar, este caso tan feo y tan horrible. Me siento avergonzado y que no vuelva a ocurrir en ninguna parte del mundo. Yo tengo madre, tengo esposa, tengo hija y quiero pedirle nuevamente excusas a la doctora Dalila y quiero servir de ejemplo para que esto no vuelva a ocurrir", concluyó.

El abogado de la pediatra asegura que adelanta el caso con la Fiscalía, para que el brutal hecho sea resuelto por la ley.

