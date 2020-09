¡Atención! Armando Benedetti anunció que tiene coronavirus

Con polémico mensaje en sus redes sociales, Armando Benedetti anunció que tiene coronavirus.

A través de Twitter el senador indicó que resultó positivo a la prueba que se realizó recientemente.

Armando Benedetti anunció que tiene coronavirus

"He dado positivo para #COVID-19. No he tenido síntomas y me encuentro bien", dijo el congresista.

También confirmó que está aislado en su casa en Barranquilla y guardando todas las medidas.

Pero luego lanzó un mensaje que a muchos les causó risa y a otros no tanto:

"A mis amigos y parientes, tranquilidad que estoy bien; a mis contradictores, una pausa; y a mis enemigos, ni se alegren que nos vamos a ver".

He dado positivo para #COVID__19. No he tenido síntomas y me encuentro bien. Estoy aislado en mi casa y guardando todas las medidas.

A mis amigos y parientes, tranquilidad que estoy bien; a mis contradictores, una pausa; y a mis enemigos, ni se alegren que nos vamos a ver. — Armando Benedetti (@AABenedetti) September 9, 2020

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.

Además, siga nuestras noticias en Google News