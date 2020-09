¡Se destaparon! El polémico enfrentamiento entre Federico Gutiérrez y Daniel Quintero por EPM

La calma aparente entre los dos políticos se acabó. ¡Se destaparon! El polémico enfrentamiento entre Federico Gutiérrez y Daniel Quintero.

Polémico enfrentamiento

En los últimos días se han destapado por completo y las relaciones amistosas terminaron en un polémico enfrentamiento.

Quintero escribió en su cuenta de Twitter que: "En el Gobierno de Federico Gutiérrez EPM iba camino a la banca rota. No dejaremos que eso pase. Vamos a sacar a Hidroituango y a EPM adelante".

El exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no se quedó callado y le respondió con duros señalamientos. Le dijo "nuevo Samuel Moreno" y lo señaló de "corrupto".

"Lo que dice el nuevo Samuel Moreno es falso. En el empalme recibió toda la información y sabe que EPM iba por buen camino y resolviendo grandes retos. Al contrario, quien puso en riesgo a EPM y a Medellín es usted.

Ya sabemos que usted es un corrupto. El tiempo lo demostrará", escribió el exalcalde.

El segundo round

Después Quintero escribió diciendo que: "Vendrán insultos e irrespeto de quienes se saben responsables. Así son ellos. Nosotros seguiremos diciendo la verdad con honestidad, transparencia y contra la politiquería y la corrupción". Lo que se presume es la respuesta.

Al parecer ese mensaje le causó una gran impacto a Gutiérrez, que dijo que no podía "callar ante tanta mentira".

"Por que quiero a nuestra Medellín y por que me duele, es que opino sobre lo que está ocurriendo. La ciudadanía me conoce y sabe que mi propósito siempre ha sido unir y construir. No se trata de comprar peleas, pero no puedo callar ante tanta mentira. Les pido me entiendan".

Y agregó otro mensaje en el que presentaba un documento de la junta directiva de EPM en el que los números desmentirían la afirmación de Quintero.

"Les pido que lean con cuidado y atención este comunicado de hoy, de la misma junta que Daniel Quintero nombró y luego le renunció. Con cifras demuestran que lo dicho por él sobre cómo recibió a nuestra @EPMestamosahi es totalmente falso".

Los polémicos enfrentamientos tienen su raíz en la crisis que se generó por la renuncia de la junta directiva de EPM.

