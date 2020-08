(FOTO) Sin distanciamiento en la larga fila, así fue el ingreso en Andrés Carne de Res

Sin distanciamiento en la fila, así fue el ingreso en Andrés Carne de Res.

Por redes sociales circula la imagen de decenas de ciudadanos violando las recomendaciones de las autoridades de salud para evitar el contagio del coronavirus, mientras realizan la fila para entrar al famoso restaurante, ubicado en el municipio de Chia, Cundinamarca, muy cerca a Bogotá.

Aunque en las imágenes se aprecia que portan el tapabocas, los ciudadanos no respetan el distanciamiento, y por el contrario están todos aglomerados.

No es claro si el restaurante tiene dispuesto personal para atender esta situación a las afueras del negocio, lo cierto es que en la fotografía no se ve que exista algún tipo de organización o protocolo.

La imagen fue captada el pasado sábado, por lo que no podemos asegurar que el resto de días la situación sea la misma.

"Esta es la fila en Andrés de Chía, hoy (sábado). La inconsciencia, es abusiva ¿A quién van a culpar?", resaltó Santiago Mora tras publicar la imagen.

La inconsciencia, es abusiva! A quién van a culpar? pic.twitter.com/OfRLzlDrWT — Santiago Mora Restrepo (@SantiagoMoraRe1) August 30, 2020

Esta situación ha generado indignación en redes sociales. "Me preocupa que la gente está pensando que terminó la cuarentena como si el virus se superará y no", "La inconsciencia es total. La pandemia no se ha ido", "Lo realmente grave es que los irresponsables contagian a quienes sí son respetuosos de las normas de bioseguridad" , resaltan algunos de los comentarios en respuesta a la publicación.

