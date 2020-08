¿La finca donde ocurrió la masacre de niños en Cali era de un reconocido político?

Este viernes 28 de agosto han circulado un sinnúmero de noticias sobre la masacre de niños en Cali, pues la Fiscalía General de la Nación anunció la captura de dos presuntos responsables.

En varias de las informaciones se asegura que la finca Las Vegas, donde se cometió el crimen, es propiedad del exgobernador del Valle y empresario Francisco Lourido.

Sin embargo, Lourido emitió un comunicado en el que desmintió esta información y pidió que se rectificara.

Dadas las circunstancias de desinformación que se presentan hoy a causa de las declaraciones de la Fiscalía General de la Nación respecto a las recientes capturas relacionadas con el caso del asesinato de 5 jóvenes en el barrio Llano Verde en Cali, me permito informar a la comunidad que el predio donde ocurrieron los hechos no es de mi propiedad, ni tengo relación alguna, como algunos medios de comunicación lo han manifestado.

Es de público conocimiento que mi vida como empresario la he dedicado al sector agrícola e incluso es conocido por la sociedad vallecaucana, la ubicación geográfica de las empresas con las que he estado vinculado desde mi profesión como agricultor, por lo cual agradezco no ser vinculado con este caso doloroso y complejo para las familias de las víctimas, los involucrados y para todos los vallecaucanos.

Agradezco la atención y rectificación que corresponda de dichas afirmaciones.

Luego de la rueda de prensa con el fiscal Barbosa, el presidente Iván Duque y otras autoridades de la región, el alcalde Jorge Iván Ospina dijo que no se iban a tomar medidas contra los dueños del predio y recomendó una contratación de personal de seguridad idóneo.

"Invito a los dueños de la tierra a que cuando vayan a pagar la seguridad de su propiedad, no contraten empresas informales, que no estén registradas en la superintendencia de vigilancia, que no conozcan de dónde proceden… porque estos asesinos habían sido contratados para, supuestamente, cuidar esta tierra", indicó Ospina.

Más noticias de Colombia y el mundo, aquí.

Siga a Publimetro en Google News.