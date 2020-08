Cortesía

En este crimen personas vulnerables son captadas como mano de obra esclava para los sectores de manufactura, hospitalidad, agricultura y prostitución, generando unos 150.000 millones de dólares para sus captores a nivel global. Inteligencia artificial, una propuesta desde Colombia para prevenir la trata de personas.

Muchos de los esfuerzos están volcados hacia las operaciones de rescate o seguridad en aéropuestos y corredores internacionales, pero no se puede hacer mucho para rastrear el problema desde su punto de origen porque la información es muy dispersa.

Para contrarrestar este problema mundial la Fundación Pasos Libres viene trabajando desde hace cuatro años en Colombia. Desde el 2018 se han aliado con el gigante tecnológico IBM, que dentro de sus políticas de Responsabilidad Social, ha generado un robusto programa de inteligencia artificial, el Traffik Analysis Hub, que permite conectar datos sobre este deliito. Juntos han llevado a cabo en Colombia las primeras hackaton y DataJam tecnológicas, que en sus dos versiones han dado increíbles resultados.

Por primera vez, durante la primera semana de septiembre, también se llevará a cabo la primera DataJam virtual para Latinomérica, en la que participan jóvenes y organizaciones en una competencia para encontrar una solución tecnológica a la trata de personas, que será evaluada por jurados internacionales.

PUBLIMETRO habló con Sebastián Arevalo, co-fundador y director de la Fundación Pasos Libres, sobre este delito en el país y la importancia de involucrar la tecnología para combatirlo.

¿Cuáles son los grupos poblacionales más afectados por la trata de personas en Colombia?

Los grupos poblacionales más afectados y vulnerables continúan siendo mujeres, niñas, personas con alguna discapacidad física o mental, personas indígenas y LGBTI, según el último informe del Departamento de Estado de Estados Unidos contra la Droga y el Delito. Lamentablemente sigue prevaleciendo mucho la explotación sexual. Los trabajos forzados de población migrante y de muchos colombianos dentro del país continúa siendo la explotación sexual con mujeres y niñas víctimas.

¿Han detectado una situación puntual que genere vulnerabilidad a la trata de personas?

Los que nos han mostrado los datos del Traffik Analysis Hub es que es muy importante la posición geográfica de los países. Es un dato importante porque los países se constituyen como una fuente de origen, tránsito o destino de trata de personas por su ubicación. Precisamente Colombia está al final de Sudámerica, comenzando Centroamérica, un punto de tránsito obligado para muchos migrantes que van en tránsito hacia Estados Unidos. Además, el Aeropuerto El Dorado es uno de los principales de Sudamérica, un factor que hace que los traficantes elijan Colombia como país de tránsito. Lo mismo sucede con México.

Otro factor importante es la presencia de grupos criminales organizados. La trata de personas es un delito presente en todos los países del mundo, pero por supuesto donde hay menos control del Estado en su territorio hay mayor posibilidad. También existe la criminalidad forzada, hay muchas pandillas que reclutan niñas y jóvenes.

¿En qué consiste la alianza con IBM para evitar la trata con herramientas tecnológicas?

Se hizo en 2018 por primera vez con la idea de desarrollar herramientas tecnológicas porque había muchas cosas tradicionales como aplicaciones o plataformas web, pero nos dimos cuenta de que había que dar un paso más atrás y empezar a hablar de datos, recoger y analizar información. Por eso surgió la DataJam Pasos Libres, una competencia de innovación tecnológica que busca desarrollar soluciones basadas en datos que permitan georeferenciar el delito e identificar tendencias y puntos críticos de la trata de personas en el territorio.

¿Qué soluciones surgieron de las comperencias pasadas?

De los encuentros pasados surgieron soluciones como una aplicación que permite cruzar datos y generar una base que muestra ofertas educativas y laborales posiblemente fraudulentas y gera alertas. Un algoritmo podía detectar este tipo de ofrecimientos.

Otra de ellas fue el desarrollo de un modelo predictivo que permite cruzar qué tan relacianadas están las ofertas de prostitución formal con casos de explotación sexual por ciudades y regiones . No parecece una gran revelación pero en realidad nosotros no habíamos podido demostrar hasta ese momento ese vínculo con datos. Estos se cruzaron con otros del DANE de presencia de grupos criminales y factores socioeconómicos. En la ciudades principales es fácil ver esto pero en el resto del país parece que no pasara nada, y esto no es así. Cuando se aplicó el modelo predictivo el mapa de Colombia lucía muy diferente, con muchas zonas rojas de trata en otras regiones del país. Con esta información organizaciones pueden ir a territorio a constatar lo que está ocurriendo y tratar de intervenir para que esto no suceda.

Otras herramientas tienen que ver con procesamiento de lenguaje natural. Hay mucha información no estructurada sobre trata de personas, como noticias, sentencias judiciales, testimonios de víctimas, pero es muy difícil verla en conjunto para que muestre tendencias. Lo que permite esta solución es leer estos reportes de manera automática y determinar, por ejemplo, tipos de explotación, zonas geográficas, edad de las víctimas, género de víctimas y victimarios, y así tener una información más estructurada de más valor.

¿Cómo funciona el Traffik Analysis Hub?

La Fundación Pasos Libres es el primer aliado Latinoamericano de Traffik Analysis Hub. Es una herramienta fundada por IBM y Stop de Traffik. Funciona con inteligencia artificial de IBM que permite que las organizaciones de todos los sectores compartan y analicen información sobre trata de personas, pero de múltiples sectores. Por ejemplo Western Union comparte información sobre transacciones sospechosas que pueden estar relacionadas con trata de personas, Interpol aporta datos sobre investigaciones criminales y nosotros, como Pasos Libres, aportamos puntos de interés como negocios con alto potencial para la trata de personas como la minería o ciertas zonas de agricultura, prostíbulos y bares. Esta información junta permite tener un conjunto que en este momento supera los 3.000 datos. Esto lo que permite, por primera vez, es ‘linkear’ o unir toda la información que antes estaba dividida y seaparada, y así envidenciar las redes de trata y marcar rastros de cómo las organizaciones criminales están actuando.

