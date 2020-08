Claudia López: "La nueva normalidad solo funciona si nadie hace trampa"

Bogotá parece haber superado por fin el primer pico de la pandemia. ¿Cuál fue la clave para Claudia López que permitió haberlo superado?

Claudia López: Creo que lo superamos con una combinación. Primero, mediante la ciencia, hacerle caso los epidemiólogos, a los economistas y a la modelación de cómo evoluciona esta enfermedad. Y segundo, a herramientas socioeconómicas como la renta básica para los hogares que lo necesitan. Las cuarentenas por localidades sin duda fueron útiles, le restaron a la ciudad quincenalmente dos millones y medio de personas y nos permitieron confirmar la hipótesis de que Bogotá tiene un cupo epidemiológico limitado.

A lo largo de las últimas 7 semanas tuvimos un límite entre 4 y 5 millones de personas, la ciudad, pese a estar pasando por el pico, pudo aguantarlo sin que colapsara el sistema hospitalario, sin que colapsen las UCI. Eso nos permitió confirmar la hipótesis fundamental con la que hacemos la nueva normalidad.

La ciudad necesita distribuir su movimiento, no puede funcionar al 100% todavía. Lo que nos correspondía era distribuir ese cupo epidemiológico entre los diferentes sectores de la vida social, de la vida productiva. Cuidándonos mucho, pero trabajando, socializando, y estudiando.

Ante la reapertura de la economía, ¿qué pasará con las ayudas que son entregadas a través del programa Bogotá solidaria?

Claudia López: Van a continuar. El programa que empezó siendo Bogotá Solidaria en Casa como una respuesta a la pandemia, por decisión de nuestro Concejo ha vuelto un programa permanente llamado Renta Básica Para Bogotá, que hace parte de nuestro Plan de Desarrollo y está financiado para los 4 años. De esta manera, nosotros vamos a sostener el programa de Renta Básica para Bogotá, cofinanciado por la Alcaldía y el Gobierno Nacional. Nos quedan dos giros adicionales para hacer este año y los haremos.

En el tema de los colegios ha habido muchas dudas. Fecode y la Ade han pedido que este año termine tal como está, y que se dote a los estudiantes de equipos e Internet. ¿Se ha contemplado cambiar el piloto de colegios y tener en cuenta estas sugerencias?

Claudia López: Hemos mantenido siempre el diálogo, y ellos saben que nosotros en ningún caso haremos nada en los colegios públicos del distrito en contra de los maestros ni de los papás. Seguiremos dialogando para tener una concertación con ellos. Creemos que es importante hacer un piloto de retorno muy gradual, muy seguro a clases este año.

Hay que recordar también que hay colegios privados en Bogotá, que muchos de ellos quieren hacer un piloto este año y que por supuesto tienen derecho a hacerlo. El decreto prevé que los colegios privados que quieran retornar a presencialidad pueden inscribirse, presentar sus protocolos y esquemas a consideración de la Secretaría de Educación, y podemos ir habilitando a los que quieran hacerlo. En el caso del sector público, por decisión de la Secretaría de Educación, cualquier piloto que se haga será a partir de octubre. En todo caso, requerirá una concertación previa.

En el caso de las universidades muchas también ya nos habían manifestado el interés de hacer alguna presencialidad, de manera que las universidades que lo deseen también podrán solicitar desde ya su inscripción y verificación de protocolos para hacer esta modalidad presencial gradual.

¿Qué ocurrirá con los jardines infantiles? ¿Qué se le puede decir al padre de familia que va a salir a trabajar pero que no tiene con quién dejar a su hijo pequeño?

Claudia López: Esta es la razón por la cual hemos contemplado un cupo epidemiológico para la educación: si queremos que las personas puedan volver al trabajo, pues muchos que tienen hijos van a necesitar o de jardines o de colegios. De lo contrario, no pueden en la práctica, así tengamos días y horarios para el trabajo.

Los jardines públicos que administra la Secretaría Distrital de Integración Social ya empezaron el proceso de verificación de protocolos para apertura de todos sus servicios. Ahora, los jardines privados también pueden solicitar desde ya su proceso de reapertura, con los debidos protocolos.

En el tema de los comerciantes, quienes siguen inconformes aún con las nuevas medidas, ¿se ha contemplado ampliar los horarios de operación?

No, estas van a ser las normas todo septiembre. No habrá cambios en el corto plazo. Con el Ministerio de Salud, una vez a finales de cada mes, vamos a evaluar cómo evoluciona la pandemia para ajustar el cupo epidemiológico.

¿Cómo se garantizará que los comerciantes informales de sectores como San Victorino, Suba Gaitana o 20 de Julio cumplan con las medidas de horarios y días de apertura?

Esta no es una competencia entre formales e informales. De hecho son una dupla: en San Victorino hay comercio informal porque los propios formales propician también comercio informal, entre otras cosas, para evadir impuestos. Ambos son parte de nuestra ciudad y ambos tienen que poder trabajar.

Vamos a estar haciendo en 22 zonas de comercio informal intenso control permanente, también lo determina el decreto. Allí también tiene que haber normas de distanciamiento, protocolos de bioseguridad y turnos de funcionamiento. Este control lo hará la Secretaría de Gobierno.

¿Cuál va a ser la función de la Policía en esta nueva normalidad? Muchos han visto la acción policial como una acción más coercitiva e intimidante, incluso con los enfrentamientos del Esmad contra los manifestantes de la protesta contra las masacres de la semana pasada.

Pero en esa marcha no hubo coerción policial. Bogotá respeta la protesta social, pero no permite violencia ni vandalismo. Mientras los jóvenes marcharon pacíficamente no hubo violencia; una vez decidieron que iban a destruir la ciudad a punta de piedra, a los establecimientos de comercio, pues intervino por supuesto la Policía. Nosotros respetamos la protesta social. De hecho ha habido muchas protestas, como las de los comerciantes, en las que no hubo vandalismo y hubo respeto. Pero siempre que se use la violencia y el vandalismo intervendrá la Policía.

¿Qué sanciones habrá para quienes incumplan las medidas, por ejemplo, los comercios que abran un lunes o martes aunque no vendan bienes esenciales?

Se exponen a multas y sellamientos. Aparte de que ya tienen una situación económica difícil, se exponen a no poder trabajar ni siquiera 5 días de la semana. Tendrían sellamiento, a veces temporal, a veces definitivo y en otros casos multas. Pero sobre todo, quisiera decir que esta nueva normalidad solo funciona sobre la base de que cada quien cumpla su responsabilidad.

Es evidente que nosotros no podemos ponerle un gestor de Cultura Ciudadana y un policía a cada comercio, cada familia y cada ciudadano. Si todos cumplimos, todos salimos adelante. Si alguien hace trampa, va a provocar en la ciudad un disparo del contagio que nos va a llevar a medidas más restrictivas que sacrifican a todo el mundo. Esto solo funciona sobre la base de la conciencia y la cultura ciudadana, y la no trampa de cada sector que cada quien haga lo que quiera.

Entre estas medidas restrictivas, ¿se ha planteado qué ocurriría en casos de rebrote? ¿terminarán los pilotos que están en marcha?, ¿volveremos a cuarentenas sectorizadas o cuáles serán las acciones?

Claudia López: Rebrotes va a haber, y de hecho el decreto de la nueva normalidad prevé que va a seguir habiendo contagio y que puede haber rebrotes. Por eso nos reservamos la figura de zonas de prueba especial, que fueron las que usamos durante mayo y junio y funcionaron bien. Rebrotes localizados, usualmente a nivel de barrio o UPZ, tendrán aislamiento, testeo masivo y jornadas de desinfección. El decreto prevé que la nueva normalidad va a seguir habiendo contagio, pero no a riesgo de colapso del sistema hospitalario.

AHora, si hay trampa masiva, si la gente deja usar el tapabocas, los comerciantes en vez de abrir 5 días abren 7 y la manufactura, en vez de abrir 4 días abre 7, y hay 7 millones de personas en la calle, pues lo que va a pasar es que se dispara el contagio. Eso obligaría a medidas restrictivas más generales, pero confiamos en que eso no pase.

¿Bajo qué condiciones se podría esperar que se levante la medida de pico y cédula?

Que se amplíe el cupo epidemiológico en la ciudad, es decir, que sigamos con la tendencia en que tenemos menos casos activos y más recuperados. Esa es la proporción que nos va a permitir abrir diferentes sectores. Por eso una vez al mes, al final de cada mes, evaluaremos cómo va la pandemia. Si la ciudad pasó de 60 a 65%, que sería una buena noticia, podremos ampliar a nuevos sectores o ir añadiendo días, o incluyendo los sectores. Esperemos que lo que ocurra sean buenas noticias y no malas.

Con la nueva normalidad en marcha, ¿se plantea seguir con el aumento de camas UCI para atención de pacientes Covid?

Tenemos un tope de camas que la ciudad es capaz de atender con el personal de salud disponible en este momento. Nosotros nos propusimos llegar en septiembre a la meta de tener 2000 camas UCI para pacientes Covid. Hoy la ciudad tiene en total 2148 UCIs, de esas 1848 están destinadas a Covid. Vamos a agregar aproximadamente 200 más, y ese es el tope.

Este tope no es de máquinas sino de personal: hasta ahí nos llega la capacidad de médicos intensivistas, pues ya hemos reclutado todo el que podemos. La ciudad tendrá que comportarse de manera tal que no superemos el máximo de 2050 UCIs covid. Hoy tenemos el nivel de ocupación más bajo, en este momento 70 – 75%, que no lo teníamos desde junio. Entre julio y agosto llegamos a tener 94% ocupación pero nunca colapso. Afortunadamente todo el que necesitó una cama encontró atención, pero ese es el límite de la capacidad médica.

Viendo todos los sectores que han abierto, ¿cuáles serían los siguientes sectores que podrían abrir?

Nuestra prioridad es la educación. Esperamos poder llegar a una concertación con los padres y maestros del sector público. Esa es nuestra gran prioridad. La verdad es que en estos meses, desde marzo hasta hoy, los que han pagado el mayor costo y el mayor sacrificio para el cuidado de todos han sido los niños y jóvenes. Prácticamente todos sus servicios han estado cerrados: los colegios, las universidades, los parques, las ciclovías. Nuestra prioridad sigue siendo los niños y los jóvenes.

¿Qué pasará con los eventos masivos? ¿Cuándo podremos volver a tener eventos como conciertos, partidos en los estadios o misas?

No quisiera generar una expectativa falsa. Nosotros creemos en la modelación epidemiológica que hemos hecho en Bogotá, que volver a ese tipo de eventos masivos, o incluso de sectores como bares o restaurantes que no son masivos, pero son de un contacto muy cercano muy estrecho con poca protección, sólo es posible hasta el año entrante. Podríamos abrir bares sin vacuna, pero el año entrante, no este año.

El Gobierno nacional ha abierto carreteras, terminales y aeropuertos a partir del 1 de septiembre. Esto ha hecho que muchos bogotanos piensen en visitar a sus familias o sus casas de descanso. ¿Cómo está trabajando Bogotá la reactivación del transporte?

La principal prioridad que tenemos en transporte terrestre es concertar con Cundinamarca, que son nuestros vecinos inmediatos, para que vayamos apalancados en las mismas medidas. Para el 1 de septiembre sacaremos una circular conjunta con la Gobernación de Cundinamarca y Bogotá sobre cómo vamos a manejar este transporte intermunicipal.

En el tema aéreo, hemos concertado muy bien con los gerentes de los respectivos aeropuertos y los alcaldes de las respectivas ciudades. Tenemos los mismos protocolos, acordados con la Aerocivil y con los gerentes aeroportuarios. Básicamente tenemos tres estándares parecidos en las ciudades.

El primero es: nadie con síntomas va a abordar un avión. Todos los asintomáticos que aborden un avión y pasen por El Dorado tendrán seguimiento durante 10 días en la estrategia de aislamiento selectivo, por parte del Ministerio de Salud, que va a financiar ese seguimiento. En caso de que alguien desarrolle síntomas se le hará su respectivo cerco epidemiológico. El tercero es que compartimos los mismos protocolos de bioseguridad en los aeropuertos, como la llegada, la salida, la toma de temperatura, el manejo de las maletas… Tenemos protocolos concordantes en las 14 ciudades con los que haremos el piloto.

Ante la salida de más personas a sus sitios de trabajo, ¿se ha planteado volver a habilitar el pico y placa?

En Bogotá no hay pico y placa desde marzo, y estimamos que por ahora no es necesario que haya. Creemos que con la distribución de horarios y días que hemos hecho por actividades es suficiente para que aguante, digamos, a un ritmo relativamente satisfactorio la movilidad de la ciudad sin pico y placa.

El decreto de la nueva normalidad está vigente hasta el 30 de noviembre. ¿Que plantea Bogotá para hacer que diciembre se pueda vivir de una manera más o menos normal, y que no sea tan atípico como lo fue mayo o agosto?

Necesitamos que evolucione bien la pandemia,.que la nueva normalidad funcione y que tengamos un nivel de contagio pero que no nos desborde nunca. No podría asegurar que vamos a tener un diciembre plenamente normal, pero claramente no va a ser tan atípico como el día de la madre que por mayo fue super atípico.

En medio de esta crisis se concretó la interventoría para la obra del metro de Bogotá. ¿Qué pasará en el inicio de la obra y cómo la ha afectado la crisis de la pandemia?

Hace mucha ilusión porque obviamente tuvo que suspender las obras públicas de vías, parques, pavimentaciones, etcétera durante la pandemia. Ya están reactivado al 100% las obras de la ciudad, afortunadamente, y nos complace mucho. Esta es una obra que anhelamos con mucha ilusión los bogotanos. Logramos ya firmar el acta de obra, el acta de la interventoría y podremos dar inicio a la construcción del metro de Bogotá a finales de septiembre, cosa que nos ilusiona mucho.

¿Qué afectaciones se han visto en otras obras como la construcción de la avenida Guayacanes, la avenida Tabor o Accesos Norte?

Incluso durante la cuarentena sectorizada, la construcción estaba funcionando. Esas obras ya han venido reactivándose el 100% de las obras que mencionas. Todas las obras que venían, las nuevas que estamos empezando, ya están funcionando, tienen trabajadores en la calle. Gracias a esas obras este año estamos generando 100000 empleos que necesita nuestra ciudad.

El caso de Accesos Norte, que es un proyecto crucial para la ciudad para poder ampliar la Autonorte y además elevarla para que pueda hacer la conexión hídrica del humedal de Torca, y la ampliación y extensión de la Carrera Séptima, esta semana justamente logramos concretar esa concertación con la ANI. Esperamos que en el mes de septiembre ellos radiquen ante el Ministerio de Hacienda la propuesta de la APP para hacer esas obras y que el año entrante nos podamos iniciar.

Hay dos preguntas no asociadas con la nueva normalidad. La primera es por los perfilamientos a usuarios de redes sociales en los que apareció usted, su esposa, la senadora Angélica Lozano y otros opositores. ¿Cómo recibe Claudia López estos perfilamientos ordenados por la Presidencia de la República?

Me parecen inaceptables y abusivos. Es increíble que el Gobierno se gastan nuestros impuestos en hacer perfilamientos y peor aún, chuzadas. En el caso mío pues hay perfilamientos, y a mi esposa también le han hecho chuzadas. Estos son actos propios de una dictadura, no de una democracia. Espero que el Gobierno nacional recapacite y deje de hacer este tipo de abusos.

También está el nombramiento de la exministra de Justicia, Margarita Cabello, como procuradora. ¿Cómo ve Claudia López la designación de Cabello, y la designación de personas tan cercanas a Iván Duque dirigiendo entes de control y vigilancia?

La verdad, tengo un sentimiento agridulce. Por un lado, conozco a Margarita Cabello desde que estaba en la Corte. Sé que es una mujer hecha a pulso, desde que fue juez municipal hasta llegar a magistrada de la Corte Suprema. Y me complace mucho que, por primera vez en la historia, una mujer sea procuradora. Respeto y admiro su trayectoria y me complace que sea mujer. Pero es agria porque evidentemente es una cooptación de los organismos de control por parte de la Presidencia, masiva. Eso genera un desequilibrio en la democracia y en los controles. Espero que esto no se preste para más abusos de la Presidencia de la República. Ya hace perfilamientos, ya hace chuzadas, ¿qué más no hará monopolizando todos los entes de control? Eso es lo preocupante.

Hay muchas polémicas por las fricciones que hay entre el Gobierno distrital y el nacional a lo largo de esta pandemia. ¿Cómo está en este momento esa relación?

Siento que cualquier controversia serena, los medios de comunicación la han vuelto un enfrentamiento personal, y no es así. Yo trabajo todos los días y Bogotá nunca ha dejado de coordinar nada con el Gobierno nacional, ni el Gobierno nacional con nosotros. La coordinación institucional y el trabajo conjunto funcionan, independientemente de que tengamos controversias respetuosa sobre ciertos temas.

¿A usted la han invitado al programa Prevención y Acción del presidente Iván Duque? Porque hemos visto a muchos alcaldes del país, pero a la alcaldesa de Bogotá no…

No, nunca me ha invitado.

¿Estaría dispuesta a aceptar la invitación?

Nunca he rechazado una invitación del presidente.