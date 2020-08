¿Eres gamer y quieres demostrar que eres el mejor? Este torneo es para ti

Si eres amante de los videojuegos y quieres probar qué tan bueno eres, además de competir con otras personas que, como tú, respiran todo lo relacionado al mundo gamer, no puedes perderte esta oportunidad.

Publimetro, IGN y FireSports te invitan a participar en CrackerJack League of Legends challenge. Este es un torneo amateur (máximo categoría oro), es decir que esta actividad es para jugadores que no sean profesionales pero que amen LOL, uno de los juegos con mayor cantidad de usuarios activos con más de 100 millones al mes.

¿Cómo puedo participar?

Los interesados podrán inscribirse aquí durante las dos semanas de convocatoria en la que las personas podrán registrarse. Luego de iniciar la competencia, se realizarán partidas flash entre los competidores con eliminatorias para que la final se pueda realizar el fin de semana siguiente a las partidas iniciales.

Los equipos, con cinco jugadores, que participen en la final saldrán en IGN y FireSports para que las personas se puedan conectar en vivo y vivir una experiencia única que, además, contará con dos casters (comentaristas gamers) para hacer de este escenario, algo mágico.

Premios para los ganadores

Este torneo entregará $3.000.000 de pesos en total. El primer puesto se llevará cinco tarjetas de $300.000 cada una. El segundo equipo recibirá cinco tarjetas, cada una de $200.000 y el tercero obtendrá cinco tarjetas de $100.000, cada una para ser redimidas en Alkosto.

No pierdas esta oportunidad y arma ya tu equipo de League of Legends para ganar junto a tus amigos en el primer torneo de Publimetro, IGN y FireSports de CrackerJack League of Legends challenge. Recuerda, inscríbete aquí haciendo clic.