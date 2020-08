Nueva masacre en Colombia: asesinan a dos jóvenes y un niño en Antioquia

Como si no fuera suficiente el dolor que vive el país, una nueva masacre se presentó en Antioquia.

Desconocidos asesinaron a tres jóvenes en el municipio de Venecia, este domingo.

Hoy, hacia las 8:00 a. m. se realizará un consejo de seguridad con el que se buscará establecer qué pasó.

Las primeras hipótesis apuntan a que fue un ataque en medio de guerra de bandas delincuenciales.

El alcalde del municipio, Óscar Sánchez, asegura que esto fue un ataque sicarial.

Se dio a la entrada del municipio en el barrio Los Alamos.

Los hombres llegaron a disparar indiscriminadamente en una vivienda, en donde cayeron tres jóvenes.

Un niño de 15 años y dos jóvenes de 18 y 19 años fueron las víctimas mortales.

Otra masacre se completa para el fin de semana y ya son 20 los muertos en solo tres días.

Muchos le preguntan al presidente si este también es un homicidio colectivo.

La aclaración fonética, que dio el presidente, aún causa polémica, mientras Colombia llora.

"Condenamos y rechazamos el hecho violento ocurrido esta tarde en nuestro Municipio y expreso mi solidaridad con los familiares de las víctimas. He pedido a las autoridades de Policía no dar tregua hasta no dar con los responsables de este crimen. Los hechos son materia de investigación de las autoridades de policía", aseguró el alcalde en su cuenta de Facebook.