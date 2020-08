La desconcertante foto de joven asesinado en Samaniego, meses atrás. En la foto el joven sostenía un cartel que decía "Duque, no me mates. Me quiero graduar".

La impactante foto, de Campo Elías Benavides, fue tomada en una marcha que realizó en el año 2019. Meses después, fue la víctima más joven que dejó la masacre en Samaniego hace pocos días.

La foto, revelada por la Revista Semana, fue tomada en las marchas de diciembre. En esta manifestación Campo Elías salió a protestar por el asesinato de Dilan Cruz, el joven que fue asesinado por un agente del Esmad. Para ese entonces, como lo cuenta el semanario, tenía 17 años y estaba cursando el grado once. Meses después fue masacrado en una finca en Samaniego.

Según relatan varios testigos, Campito, como le decían en Samaniego, intentó escapar de la muerte, sin embargo un encapucachado lo alcanzó y acabó con su vida. El joven era reconocido en su comunidad por ser un líder. Además, quería realizar una carrera que le permitiera servir a su comunidad.

La matanza ocurrió cerca de las diez de la noche del sábado 16 de agosto, cuando un grupo de jóvenes estaban reunidos en una casa de campo de la vereda de Santa Catalina, del municipio de Samaniego, hasta donde llegaron hombres armados que les dispararon.

Hasta el momento las autoridades manejan varias hipótesis sobre la masacre. Pero aún se desconoce la autoría de este hecho, que enluta al país.

