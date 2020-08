Alcalde de La Calera exige camioneta de $250 millones para trabajar.

Una polémica se dio en el municipio de La Calera en Cundinamarca, en donde el alcalde exige una camioneta último modelo.

En medio de la pandemia, el Concejo del municipio aseguró la compra de una camioneta último modelo por 250 millones de pesos.

La polémica se suscitó porque el alcalde la exigió, como se puede ver en videos.

El alcalde aseguró que "yo elijo en qué carro me muevo, no me voy a movilizar en un Renault 4", decía en videos.

El alcalde Carlos Escobar dijo que necesita el vehículo, a pesar de que ya tiene seis vehículos.

Uno de los concejales del municipio le recriminó, asegurando que no se necesita un vehículo costoso, para movilizarse.

Los videos del alcalde, en meses anteriores en donde asegura que por ser el representante legal del municipio necesita moverse en un carro lujoso, han generado polémica en el municipio.

En entrevista con Noticias Caracol, el alcalde evadió varias veces las preguntas de Juan Diego Alvira y de los periodistas que indagaban si iba a comprar el vehículo.

La compra de la lujosa camioneta no se ha dado y tras presiones de los periodistas, el alcalde dice que no comprará ningún vehículo.

¿Lujos en plena pandemia? Consejo de La Calera aprobó millonaria camioneta para el alcalde Carlos Cenén Escobar. Crece la polémica – https://t.co/IO8kYEa81p pic.twitter.com/qi3uulgUnK — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 20, 2020