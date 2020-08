Jacobo realizó un video con la petición hace dos días y le llegó la respuesta. La petición desesperada de un niño de 8 años en cuarentena que respondió el presidente.

La petición de un niño

La madre, Mónica Londoño, presentadora del programa de Crianza y Familia en Teleantioquia, publicó el video en sus redes. Las imágenes las acompañó de un mensaje en el que explicaba que sucedió después de una crisis emocional.

"Jaco me pidió que grabáramos este video luego de una crisis de emociones que tuvo por no poder ir al colegio, por estar lejos de sus amigos, de sus profesores… al final me preguntó: “Mamá, ¿tu crees que el Presidente sí verá mi mensaje?”. Intentémoslo, le dije"

En el video el niño le pide al presidente que reabran los colegios. "Soy Jacobo Faciolince, tengo ocho años. Hoy le quería decir que reabran los colegios en todo el país. Necesitamos muchos niños recuperar la alegría, volver a jugar y continuar con el aprendizaje".

El niño reconoció que no le falta nada y que cuenta con una familia bonita, por lo que no se imagina lo que viven otros niños que no tienen las mismas ventajas.

El video rápidamente se viralizó y ya cuenta con más de 7000 reacciones. Además, le llegó al presidente Iván Duque quien le hizo una videollamada para darle respuesta.

La respuesta del presidente

Nuevamente la madre publicó las imágenes de la conversación virtual entre el presidente y su hijo.

"Gracias @IvanDuque Valoramos mucho su llamada;en especial Jaco.Gracias por entender que es la postura de un niño y por no pretender que como tal razone como un adulto.Los niños merecen ser tenidos en cuenta y que sientan que son importantes. Así se sintió Jaco hoy con su llamada", escribió.

"El presidente recibió mi mensaje y me hizo una videollamada (…) Quiero que sepan que soy la voz de muchos niños, estoy muy feliz de que me llamara. Dijo que está haciendo lo posible para que reabran los colegios", dijo

