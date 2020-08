¿Por qué la gente rica duerme mejor?

Dormir es una parte muy importante de nuestras vidas. Según los expertos, debería llevarnos hasta un tercio de nuestro día. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda al menos siete horas de sueño seguidas para los adultos y 10-12 para los menores. Sin embargo, hay muchos factores que podrían tener un impacto en nuestro tiempo en la cama. Y el estatus económico es uno de ellos.

Un estudio reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos encontró que cuanto más dinero ganaba alguien, más probabilidades tenía de obtener una noche completa de descanso, o al menos las 7 horas recomendadas por la OMS.

La agencia encuestó a casi 140.000 adultos en los EE.UU. entre 2011 y 2014 y encontró que entre las personas que ganan 400% por encima de la línea de pobreza en el país, el 66,6% dormía de siete a ocho horas por noche. Sin embargo, sólo el 55% de las personas que vivían por debajo del umbral de pobreza lo hacían.

"Sabemos desde hace mucho tiempo que la situación socioeconómica también afecta al sueño. En realidad, esto no sólo es cierto para el sueño, sino también para la salud física y mental en general. En lo que respecta al sueño, probablemente hay varias razones para este hallazgo. Entre otros aspectos, la gente que está mejor probablemente se preocupa menos por aspectos muy básicos de sus vidas, como por ejemplo cómo ganarse la vida. La satisfacción con la vida puede ser en general mayor, quizás incluso tengan trabajos que permitan adaptar de forma flexible las horas de trabajo a los patrones de sueño y vigilia que cada uno prefiera", explicó a Metro Christine Blume, investigadora del sueño del Centro de Cronobiología de la Universidad de Basilea (Suiza).

Otros especialistas señalan que un ingreso mayor o menor no sólo puede afectar la estabilidad emocional a la hora de dormir, sino que también puede determinar las condiciones físicas en las que dormimos, lo que a su vez puede afectar la calidad del sueño y por lo tanto el número de horas.

"A menudo se da el caso de que alguien con menos ingresos o una situación económica inestable puede dormir en lugares expuestos a más ruido y luz por la noche. Es posible que tengan menos probabilidades de disponer de aire acondicionado, lo que puede afectar al sueño en las noches calurosas. También es posible que las personas de bajos ingresos puedan dormir en dormitorios más densos (por ejemplo, con más personas por habitación)", dijo Aric A. Prather, científico del sueño de la Universidad de California en San Francisco (EE.UU.).

Además de la situación económica, hay otras condiciones que podrían afectar nuestro sueño. Entre ellas se encuentran los factores ambientales como el ruido y la exposición a la luz, así como la temperatura. El sueño también se ve afectado por sustancias como el alcohol, las drogas ilícitas y la cafeína.

"Además, factores psicológicos como el estrés, la ansiedad, la depresión y cualquier cosa que lleve a un exceso de excitación cognitiva, hace que sea difícil caer y permanecer dormido", añadió Prather.

Los expertos reconocen que el sueño no sólo es importante para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, sino que es vital para mantener la vida.

"Sin sueño, no podemos sobrevivir", concluyó Christine Blume.

Cuatro consejos para mejorar el sueño

Aric A. Prather

Según Aric A. Prather, un científico del sueño de la Universidad de California, EE.UU.:

1. Mantener un horario estable, que a menudo comienza manteniendo un tiempo de sueño estable siete días a la semana.

2. La higiene del sueño también es importante. Mantener el dormitorio oscuro, tranquilo y fresco es la clave.

3. Eliminar la cafeína después del mediodía y reducir o abstenerse del alcohol por la noche también ayudará.

4. 4. También es útil acostarse solo cuando tenga sueño y si no puede dormir, no se quede en la cama demasiado tiempo (más de 20 minutos) dando vueltas.

ENTREVISTA

Christine Blume

Christine Blume,

Investigadora del sueño en el Centro de Cronobiología de la Universidad de Basilea, Suiza

P: ¿Qué tan importante es dormir bien?

– El sueño es una de las necesidades básicas de prácticamente todos los animales, al igual que la comida, el agua y la respiración. Desafortunadamente, muchas personas en las sociedades modernas no consiguen las 7-9 horas de sueño por noche que recomiendan los expertos y por lo tanto tienen una deuda de sueño crónica. Además, se estima que un 30% sufre de una mala calidad de sueño. Entre las quejas más comunes se encuentran el sueño no refrescante, el no poder dormirse o permanecer dormido, o el despertarse demasiado temprano.

P: ¿Qué beneficios aporta una buena noche de sueño a las personas?

– El sueño sirve a propósitos vitales, por lo que racionalizar el sueño nunca es una buena idea. Más específicamente, es esencial para mantener la integridad física y mental, incluyendo un sistema inmunológico saludable. En este contexto, se ha demostrado que si se impide que los animales duerman durante varias semanas, finalmente mueren a causa de una infección sistémica. Además, el sueño también es importante para mantener un equilibrio energético saludable y el trabajo por turnos es, por ejemplo, uno de los factores de riesgo del sobrepeso. Por último, el sueño también sirve para el aprendizaje y la consolidación de los rastros de memoria formados durante el día.

P: ¿Cuáles son los principales factores que afectan a nuestro sueño?

– Se puede entender que el sueño está regulado por dos procesos que, en conjunto, permiten consolidar los períodos de vigilia durante el día y el sueño durante la noche. El primero de estos procesos es el llamado proceso "circadiano", un proceso que se inicia de nuevo cada 24 horas. Este proceso nos ayuda a dormir durante la noche pero también nos ayuda a permanecer despiertos durante el día. El segundo proceso es el llamado proceso homeostático y puede ser imaginado como una batería. La batería se recarga cada noche y durante el día se vacía lentamente. El vaciado de la batería es paralelo a la acumulación de la necesidad de dormir. Por la noche, cuando la necesidad de dormir es alta y el proceso circadiano nos ayuda adicionalmente a prepararnos para la noche, la ‘puerta del sueño’ se abre: nos sentimos cansados y listos para dormir.

P: ¿Cómo dormir mejor?

– Sólo acuéstese cuando esté cansado, utilice su cama sólo para dormir y para el sexo, y asegúrese de que recibe suficiente luz natural durante el día.