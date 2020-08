Historia de un ecocidio: humedal El Burrito, a punto de quedar sepultado bajo cemento

El humedal El Burrito, se ubica en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la ciudad. Los habitantes del sector nombraron así al ecosistema por su cercanía con el humedal El Burro, que hace parte de los 15 reconocidos por el Distrito y que incluso cuenta con la máxima certificación ambiental a nivel mundial (Ramsar).

Aunque existía una medida de protección para evitar que las urbanizadoras lo destruyeran, una disposición de la administración de Enrique Peñalosa al término de su mandato, lo dejó en riesgo inminente.

Actualmente, la situación de este importante ecosistema es incierta. La concejal Susana Muhamad recordó que “la administración de Claudia López prometió llegar a un acuerdo entre comunidad, Curaduría y el Gobierno para resolver el tema”.

Fruto de esas conversaciones, la constructora retiró la licencia que estaba en curso, sin embargo, todo parece indicar que la volvió a pedir. “Es claro que existe una nueva solicitud por parte de la empresa (…) buscaremos entender si esta nueva decisión se debe a algún acuerdo entre la Secretaría de Ambiente y la constructora, y de llegar a ser así, significa que se dejó por fuera de las conversaciones a la comunidad, si no, se dejaría ver que Marval está incumpliendo el acuerdo de buena voluntad al que se había llegado”, agregó.

Humedal El Burrito, a punto de quedar sepultado bajo cemento

Al respecto, PUBLIMETRO consultó a la Secretaría Distrital de Ambiente. Su posición es clara: “El Burrito no es un humedal”, a diferencia del Burro.

“La Secretaría de Ambiente no ha dado ningún permiso y no damos permisos porque es una obra urbanística y no está dentro del humedal. Para poder ser declarado como humedal debe ser definido desde el Concejo. En Bogotá hay 15 humedales y El Burrito no está dentro de los declarados”, señaló la entidad.

Y agregó: “La anterior administración le quitó la medida de protección que tenía el predio, basado en unos conceptos de la Procuraduría”, por lo que El Burrito “es un predio privado que se rige por las normas urbanísticas”.

En esa medida, la entidad recordó que para adelantar las obras se debe tener una licencia en Curaduría. No obstante, no fue clara al responder si esta administración tiene conocimiento de la nueva solicitud de la constructora, que desde años quiere realizar un ambicioso proyecto de vivienda. PUBLIMETRO se ha intentado comunicar con Marval, sin embargo, hasta el momento no existe respuesta.

Este medio también consultó a Byron Calvachi, reconocido biólogo con amplia experiencia en ecosistemas colombianos, quién explicó que, aunque en papel El Burrito no sea considerado humedal, cualquier estudio que se haga lo comprobaría. Asimismo, resaltó que, de existir voluntad política, el Burrito se podría recuperar: “Claro que se puede restaurar, por ejemplo, el humedal de la Vaca, era un basurero, no había nada, pero cuando estuve en el Acueducto, lo restauramos, y el humedal El Burrito no tiene esas condiciones tan deterioradas, es mucho más fácil recuperarlo”.

De acuerdo con su experiencia, en un año de trabajo ya se verían los resultados. “Es necesarios recuperar ese ecosistema, pues la localidad de Kennedy es la más afectada ambientalmente”, puntualizó.

¿Por qué sí es un humedal?

Alejandro Torres, de la Red de Humedales de Bogotá, es uno de los defensores históricos de El Burrito, lleva más de dos décadas en esta lucha. En diálogo con PUBLIMETRO explicó cronológicamente la batalla jurídica que se ha librado por este ecosistema.