La desgarradora historia del niño que murió en el ataque con una bicicleta bomba.

Después de 17 años, la tía de Orlando, el menor que murió en el ataque con una bicicleta bomba, entregó su testimonio.

Los hechos se presentaron el 17 de abril de 2003 en el municipio de Fortúl, en el departamento de Arauca, cuando Orlando tenía 10 años.

Noticias RCN señaló que integrantes del Frente 10 de las Farc le ofrecieron 1.000 pesos a cambio de llevar una bicicleta al puesto de control del Ejército, ubicado en la periferia de la población. Al acercarse al puesto de control la bicicleta bomba fue activada y estalló.

“El niño no estaba práctico para manejar cicla y entonces bajó a la Y, y al dar vueltas por ahí bajó un pie y se quedó en la bicicleta como todo abismado, no hallaba qué hacer, si bajarse y en ese momento explotó la cicla y ahí fue donde él desapareció, quedó los pedazos por lado y lado”, expresó al noticiero Emérita Ropero Serrano, tía de Irwin Orlando.

“Desde ese momento mi mamá perdió el sentido, ella de ahí para acá perdió el sentido (…) ella quedó callada, no lloraba ni nada, y de ahí para acá no quedo muy bien de la cabeza, ella no es una mujer normal, no quedó muy bien de la cabeza”, agregó.

