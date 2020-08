Yuli Martínez estuvo intubada y pasó una semana en la unidad de cuidados intensivos. ¡Desenlace inesperado! Mujer en embarazo se contagió de coronavirus.

Cuando iba por el octavo mes de gestación, fue víctima de la COVID-19. Su delicado estado de salud hizo que los médicos tuvieran que anticipar el nacimiento del bebé, a quien sus padres llamaron Matías.

Un mes y 10 días después de la cesárea, Yuli y Matías por fin pudieron estar juntos. La mujer tuvo que esperar a estar recuperada del virus, pues tuvo complicaciones e incluso permaneció varios días en la UCI.

"No pude tener a mi bebé como normalmente lo tienen todas las madres que pueden tenerlos en el pecho, sentir ese contacto. Tuve que verlo de lejos porque era un potencial peligro para él", le dijo la mujer a Noticias Caracol.

Cuando nació Matías, la situación empeoró para ella. Sus pulmones no respondían y tuvo que ser internada de urgencias. "Me intubaron porque no estaba reaccionando al tratamiento. Duré ocho días así", añadió la reciente madre.

La angustia que le producía pensar que podía morir sin conocer a su pequeño hizo que estuviera muy triste y asustada en la Unidad de Cuidados Intensivos. "Tienes en la cabeza qué quieres hacer o qué planes tenías y el miedo a no poderlos realizar, a cómo va a quedar tu familia si algo te pasa", explicó Yuli.

Su esposo, Joan Guevara, compartía esta angustia al saber que había una vida en peligro. "Saber que la persona que tú amas, la madre de tu hijo, puede no volver a casa, puede fallecer… eso es lo más complicado", relató Guevara.

El hombre hizo un llamado para que todos los colombianos se cuiden, pues es necesario cuidar la salud propia y la de los demás.

Por fortuna, la historia tuvo final feliz: Yuli superó el coronavirus y podrá estar con su bebé.

