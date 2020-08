Revelan las identidades de los jóvenes masacrados en Samaniego, Nariño.

View this post on Instagram

😔Los homicidios en el departamento de Nariño no cesan. Este sábado 15 de agosto, a las 11:00 de la noche, fueron asesinadas ocho personas, en el municipio de 📍Samaniego. Según la Gobernación, las víctimas estaban departiendo en una casa, cuando entraron hombres armados y los atacaron. La gran mayoría de las víctimas son jóvenes: Óscar Andrés Obando Betancourt, estudiante de 27 años; Laurita Michel Melo Riscos, estudiante de medicina de 19 años; Jhon Sebastián Quintero Cortés, estudiante de 24 años; Byron Patiño; Daniel Vargas Juradó, de 22 años; Rubén Darío Ibarra Andrade, y Campo Elías Benavides Erazo. La noticia se conoció después de que el gobernador de Nariño, Jhon Alexánder Rojas, publicara en Twitter que un nuevo hecho de violencia se presentó en el departamento. El mandatario reiteró el llamado de auxilio al Gobierno Nacional: “Presencia de grupos armados en Nariño viola el Derecho Internacional Humanitario (DIH), sume en el terror a comunidad. No al derramamiento de sangre en Nariño”. #Samaniego #Masacre #Nariño #Crimen #Violencia #elespectador