Alcaldía de Barranquilla le brinda apoyo a campeona de pesas que le impedían entrenar

Después de haber publicado un video en el cual daba a conocer, en medio de lágrimas, que sus vecinos la habían denunciado por "entrenar en la terraza de su casa", el llamado de la joven María Fernanda García Santiago fue escuchado.

La Alcaldía de Barranquilla a través de la Secretaría de Recreación y Deportes puso a disposición de la joven un gimnasio para entrenar a diario.

También le entregaron una dotación e implementos para su disciplina.

El conflicto se generó cuando algunas personas en su barrio habían recogido firmas para evitar que la joven hiciera sus entrenamientos aire libre en medio de pandemia.

"En el momento en que subí el video solo esperaba que me dejaran entrenar tranquila, en la puerta de mi casa, pero esto es algo que ahora me reconforta mucho y me siento muy tranquila y feliz por tener un apoyo muy grande", dijo la deportista.

Por ser su disciplina de tipo individual la pesista está entrenando para una competencia virtual que se llevará a cabo a finales de septiembre.

García ha sido subcampeona suramericana Sub-20, subcampeona mundial Sub-20, subcampeona nacional Sub-20, medalla de bronce en los Juegos Nacionales 2019 y tres veces campeona nacional juvenil.

En redes celebraron que la deportista cuente con un lugar para entrenar nuevamente y así pueda traerle más triunfos a la ciudad.

