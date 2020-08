El niño había presentado cambios en su comportamiento que alertaron a la madre. Mujer le exigía dinero a un niño a cambio de no cortarle los dedos de la mano.

En las últimas horas se conoció el caso de una mujer de 20 años que estaría extorsionando a un niño de 12 años. Según la denuncia, desde el pasado 7 de agosto habrían iniciado las amenazas.

La mujer fue identificada como Marlly Caterine Villa Sánchez, que se aprovechaba del niño cuando estaba solo. La madre del menor tenía una tienda y en ocasiones se quedaba solo para atender. Justo era en esos momentos en los que Villa llegaba a extorsionarlo.

"La madre notó cambios en el comportamiento del menor, indicando que lo veía 'bastante nervioso, irritable y lloraba de forma descontrolada'. Por eso, lo abordó en varias oportunidades hasta que este finalmente le contó lo que le estaba sucediendo", reveló la Fiscalía.

Exigía dinero a un niño

El niño reveló que Villa le exigía dinero a cambio de no cortarle los dedos. Además, por no asesinar a su madre o no tirarle una granada a la tienda.

"En una ocasión, al parecer, la mujer ingresó al local y le habría enseñado un arma blanca con manchas supuestamente de sangre al niño, diciéndoles que había atacado a una persona y que si no le entregaba el dinero exigido le podría pasar lo mismo", indicó el ente acusador.

El niño le habría hecho tres entregas por $150.000 en efectivo. Además, le entregó una botella de whisky y media botella de ron.

Sin embargo, cuando pretendía recibir $80.000 de la extorsión, fue capturada por funcionarios del CTI.

La mujer fue cobijada con medida de aseguramiento en centro carcelario y deberá responder por los delitos de extorsión agravada en modalidad tentada en concurso homogéneo con tres eventos de extorsión agravada consumada.

Villa no aceptó los cargos imputados por un fiscal destacado ante el Gaula militar.

Cortesía

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA, AQUÍ

Además, siga nuestras noticias en Google News