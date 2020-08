Lamentan fallecimiento de joven empresaria de la moda

View this post on Instagram

No ha sido fácil, para mi, para nadie. He tenido días buenos y días malos. Me he despertado con ánimos a trabajar y en ocasiones no quiero salir de la cama. A veces tengo muchas fuerzas para seguir y aveces simplemente me derrumbo. Es normal, soy humana, no puedo ser fuerte siempre, no podemos culparnos, no debemos hacerlo. Pero al final, levanto mi mirada al cielo, cómo lo hice en esta foto, y siento cómo Dios me habla, y de hecho, frente a la situación de muchos ¡SOMOS MUY AFORTUNADOS! Aún así en medio de una pandemia, llena de incertidumbre, impotencia, estrés, miedo, angustia, siempre estará Dios entre nosotros, enseñándonos que aunque parezca el final, es un nuevo comienzo. No se que tan identificado/a te sientas conmigo, te envío toda la buena energía, ÁNIMO, todo estará bien pronto, sea dentro de mucho o poco, que la esperanza sea lo ultimo que pierdas! 💥