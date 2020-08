Al bebé que resultó herido en atentado en Cali le estaban celebrando el cumpleaños

El barrio Llano Verde, en el oriente de Cali, sigue siendo centro de tristes noticias. Luego de que los cuerpos de cinco adolescentes fueran encontrados el pasado martes con signos de tortura en un cañaduzal, una granada explotó la tarde del jueves.

Las autoridades no han descubierto quién lanzó este artefacto, que chocó con las ramas de un árbol y estalló muy cerca de un CAI de Policía. A pocas cuadras se estaba llevando a cabo el velorio de los jóvenes asesinados. Lo que se conoce hasta el momento es que el atentado dejó 15 personas heridas y un muerto.

Entre los heridos está Lian Zamora, a quien le estaban celebrando su primer año de vida cuando ocurrió la explosión. Aunque el menor se encuentra fuera de peligro, sus familiares tuvieron lesiones complejas.

"Sentí el boom. Lo que me afectó fue la espalda y ahí fue donde vi que todos se tiraron hacia el mueble. Cuando nos vimos, estábamos chorreando sangre", le dijo a Noticias Caracol Ángela Zamora, tía de Lian.

La familia no se esperaba algo así en medio del festejo de cumpleaños del bebé. La Policía y algunos vecinos ayudaron a los heridos para que pudieran recibir atención en centros médicos.

"El impacto me dejó muy afectado. No puedo respirar fuerte porque me duele. Me duelen todas las heridas que tengo atrás", dijo Wísner Zamora, padre del bebé.

Luego de este atentado, la Alcaldía de Cali ratificó el acompañamiento a las familias de los jóvenes asesinados hasta que se cumplan las honras fúnebres el 14 de agosto. También se anunció que las investigaciones para dar con los responsables de ambos crímenes están avanzando.

