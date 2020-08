Emprendedores mostrarán sus ofertas en la feria virtual Merkifest en Barranquilla

View this post on Instagram

⏱ Desde hoy en #CuentaRegresiva 👉🏻 a 4 días de #Merkifest. 💻 Conéctate este sábado 15 de Agosto a través del live de nuestra página de #Facebook o nuestro canal de #Youtube Merkiya Merkifest a partir de las 10 am. 👉🏻 te dejamos el enlace de nuestro canal de YouTube en la BIO del perfil. ✅ Apoya El Ministerio de Cultura @mincultura @colombiacreatalento y La Secretaria de Cultura, Patrimonio y Turismo de #Barranquilla @barranquillacpt • • • • @ideasynegociosbaq #ComproLocal #FeriasVirtualesDeColombia #FeriaDeEmprendedores #Merkifest #EconomíaNaranja #ECommerce #VentasVirtuales #NegociosVirtuales #EconomíaColaborativa #MerkiYa