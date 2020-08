¡Increíble! Vetaron el número de preso de Uribe en el chance

Se volvió tan viran en la mañana de este miércoles que vetaron el número de preso de Uribe en el chance.

El senador reveló en su cuenta de Twitter que el Inpec le asignó un número como reo en domicilio.

Con una foto en la que se le ve muy asustado, Uribe reveló que es el preso número #1087985.

Pues las redes sociales se descontrolaron y sus usuarios no pararon de comentar sobre el tuit de Uribe.

Tanto ha sido el alboroto que los tuiteros que muchos decidieron que jugarían el chance o la lotería con los números de Uribe.

Algunos apuntan hasta las loterías con que jugarán el 1087 o el 7985.

¡Y tal parece que cumplieron con lo dicho!

Fue tal la acogida de estos números en las loterías y chances que ya vetaron los últimos cuatro números en Medellín.

Y al parecer ha sucedido lo mismo en otros lugares del país con las cuatro primeras cifras.

Me explican porque no se puede jugar por chance hoy el 7985.

Me parece raro🙈

— Gerardo Pérez H. (@Gerardoperezh) August 12, 2020