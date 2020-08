Presidente tendría que presentar nueva terna para elegir al Defensor del Pueblo

Una de las ternadas para elegir al Defensor del Pueblo se retiró y otra estaría sancionada, por lo que la elección será detenida.

La Comisión de Acreditación de la Cámara de Representantes suspendió la elección del Defensor del Pueblo. El reemplazo de Carlos Negret deberá suspenderse pues hay serias irregularidades con la terna que presentó el presidente Iván Duque.

Según RCN Radio, la secretaria de la Comisión Tercera de la Cámara, Elizabeth Martínez, renunció a la terna. Aduciendo razones personales, presentó su renuncia a la terna que compartía con Carlos Camargo y Myriam Martínez.

Además, Myriam Martínez no cumplía con los requisitos exigidos en la Constitución. Pero según el representante Jorge Gómez, del Polo Democrático, Elizabeth Martínez tampoco cumplía con los requisitos de experiencia exigidos para el cargo de Defensor del Pueblo.

"No solo no hay terna por la renuncia de la doctora Elizabeth sino porque la que renunció no cumplía y la que no ha renunciado la doctora Myriam Martínez tampoco cumple lo señalado en el artículo 232 de la Constitución que aplica para los requisitos para ser elegido Defensor del Pueblo", indicó el congresista a la emisora.

La entidad deberá revisar si el reemplazo de Elizabeth Martínez cumple a plenitud con los requisitos exigidos. En caso de no cumplirlos, la terna sería devuelta, lo que demoraría varias semanas la elección del Defensor.

