“Me dijo que lo dejara terminar, me ofreció $30.000”; contó mujer víctima de taxista acosador

Una mujer víctima de acoso sexual contó cómo el conductor de un taxi la intimidó mientras se masturbaba a su lado.

Geraldine, la víctima, grabó al sujeto y luego entregó las pruebas a las autoridades para que lo investigaran.

Luego se dieron cuenta que el taxista realmente no estaba autorizado para prestar ese servicio público.

Mujer víctima de acoso sexual contó cómo el conductor de un taxi la intimidó

Geraldine entregó su testimonio y dio detalles de cómo sucedió el acoso de un taxista en Medellín.

Ella aseguró que solo pudo librarse del hombre cuando lo amenazó con llamar a la Policía de la ciudad.

"Me preguntaba de qué color tenía la ropa interior y me decía que por favor lo dejara terminar, que así no me hacía nada. Incluso, me ofreció 30.000 pesos. En ese momento, me bajé de inmediato del taxi, ya en Nuevo Occidente", dijo en Blu Radio.

La víctima explicó que no se dio cuenta cuándo empezó a masturbarse al lado de ella.

Sin embargo, apenas se percató de lo que sucedía decidió grabarlo.

"Yo no supe qué hacer porque casi no había gente en la calle. Cogí el celular lo más disimuladamente que pude, para que quedara la evidencia de que él estaba haciendo eso".

Y agregó:

"De inmediato le empecé a escribir a un amigo por dónde iba, le pedí ayuda y le dije que llamara a la Policía. Él paró en la mitad de la nada y me decía que me quedara tranquila, que no hiciera escándalo".

Tras quedar libre acudió a las autoridades y puso la denuncia.

Ahora se conoció que la empresa de transporte antioqueña Tax Andaluz desmintió, en un comunicado, que el hombre tuviera un vínculo con ellos.

De hecho, el verdadero propietario del vehículo se presentó ante las autoridades.

Sin embargo, gracias al video el hombre será procesado.

