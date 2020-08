Bayern Múnich vs. Chelsea | Link Gratis y dónde ver en TV octavos de final Champions League: alineaciones, canal y streaming

En Vivo Gratis BAYERN MÚNICH vs CHELSEA Link GRATIS

Se presenta el gran candidato. Tras cinco meses sin Champions, es difícil decir que no es un torneo nuevo y en ese campeonato inusual, el Bayern Múnich es el que tiene todos los números puestos para ser campeón. El conjunto de Hans-Dieter Flick ganó todos los partidos después del confinamiento y, por si fuera poco, está arriba en la eliminatoria ante el Chelsea por 3-0.

No obstante, los bávaros vuelven después de unas vacaciones, por lo que instala la duda de cómo van a volver. Flick cree que el equipo está confiado y no permitirá relajarse a pesar de la ventaja. Los bávaros también quieren dejar a Robert Lewandowski como el campeón goleador y seguirán luchando por ello.

Por su parte, el Chelsea llega tocado no solo en el resultado, sino en su plantilla. Al menos tres jugadores se lesionaron en el partido anterior, en la final de la FA Cup. Pedro, Christian Pulisic y César Azpilicueta están resentidos, por lo que no podrán estar en el estadio Allianz Arena, lo que hace más difícil el milagro inglés. No obstante, allí el Chelsea alzó su única Champions, por lo que si en un estadio puede consumar el milagro es en ese.

Día: 7 de agosto

Hora: 2:00 p.m. (Hora de Colombia)

Canal: transmitirá el partido EN VIVO en TV a través de su señal

Link: Siga el minuto a minuto del partido en el Gamecast de UEFA

