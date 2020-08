Debajo de las llantas de una camabaja rogó para que no le inmovilizaran su moto

View this post on Instagram

#Loúltimo 🚨En la mañana de este jueves, un motociclista decidió meterse debajo de una camabaja para impedir que la Policía de Tránsito de Valledupar inmovilizara su motocicleta. El conductor aseguraba que tenía la documentación en regla. Por su lado, la Policía Seccional de Tránsito y Transporte comunicó que le hacía falta la licencia de tránsito, por lo que le hicieron una orden de comparendo e inmovilizaron el vehículo. #elpilon #valledupar #cesar #motociclista #licencia #tránsito