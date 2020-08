Claudia López: crisis del coronavirus se extenderá por el próximo año

La alcaldesa, en medio de un homenaje durante la celebración del cumpleaños de Bogotá, dio noticias pesimistas sobre la crisis del coronavirus.

Este jueves, la ceremonia de celebración del cumpleaños de Bogotá tuvo un tinte oscuro en homenaje a las víctimas de la crisis del coronavirus. Además de los 3261 muertos y los más de 117.000 casos positivos de la enfermedad en la ciudad, también están afectados quienes han perdido sus seres queridos, o sus empleos y negocios.

Por esto, la alcaldesa Claudia López realizó un homenaje a estas víctimas de la crisis del coronavirus. También advirtió que la enfermedad no se acabará rápidamente, por lo que hay que prepararse para mucho más.

"Nos falta mucho por aprender, pero tenemos el conocimiento suficiente para prepararnos. Para vivir un año más con los efectos de esta pandemia, para convivir con ella", aseguró la alcaldesa.

La mandataria también advirtió que la reapertura de la economía va a ser más lenta de lo esperado. "Ahora sabemos con certeza que si nos apresuramos con la reapertura de todos los sectores de la economía, uno sobre otro, sacamos a más de 7 millones de personas a la calle. No logramos reactivar la economía y el empleo. En cambio, sí disparamos el contagio", afirmó.

López advirtió la necesidad de "decidir cómo nos adaptamos a los tiempos de este virus mortal, y no se trata de escoger entre salir y no salir. Se trata de aprender a salir. No se trata de escoger entre trabajar o no trabajar. Se trata de aprender a trabajar en unos horarios, en unos ritmos que nos permitan convivir con esta pandemia por lo menos un año más".

