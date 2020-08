"Me decían guerrillero": joven al que amenazaron con pistola en caravana uribista

El joven al que un participante de la caravana uribista gritó "pásenme la pistola" relató lo sucedido en el encuentro.

Este martes, una caravana de simpatizantes del expresidente Álvaro Uribe recorrió las calles de Bogotá. Antes del inicio de la misma, se vivieron graves momentos de tensión cuando un joven opositor a Uribe los increpó.

Este hecho motivó que uno de los participantes de la caravana uribista se enfrentara con el joven. En redes sociales, quedó registrado cómo el miembro de la caravana pedía a alguien una pistola.

El joven de 20 años explicó a CM& lo sucedido. "Yo me acerco a la manifestación que hay, grabando, exponiendo mi punto de vista. El hombre se voltea, me agrede, la gente comienza a decirme que soy un guerrillero, el hombre amenaza con sacarme una pistola, me dice que me los va a pegar", relató.

Aunque hay un CAI muy cerca del punto donde ocurrió este hecho, en la calle 72 con Carrera Séptima, el joven aseguró que no encontró a ningún policía. Se trató de acercar al CAI, pero no pasó nada.

"No se encontraba ningún policía, fuerza disponible, ni Esmad, lo que se ve normalmente en alguna protesta y manifestación. Cuando llegaron los de tránsito no hicieron nada, simplemente se fueron con él y lo escoltaron, no hicieron nada", aseguró.

