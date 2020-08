Las historias virales de el 'Hombre del Tapabocas' y 'Capitán Adrenalina'

“Después de la tormenta llega la calma”, han repetido los colombianos por estas épocas. Siempre habrá una sonrisa tras una dificultad y cuando es el momento de regresar no hay que pensarlo dos veces.

Colombia no pasa por una situación fácil. Por eso es vital cuidarnos entre todos y, de a poco, volver a esa vida tan anhelada que nos espera con brazos abiertos. Las buenas acciones y comportamiento hoy toman relevancia.

Resaltar los actos positivos es fundamental y DiDi, empresa de movilidad, ha querido guiar a los colombianos sobre esa actitud que es tan importante para salir adelante.

La campaña que lidera la organización ha sido viral con influenciadores del común como Capitán Adrenalina y el Hombre del Tapabocas, dos personajes que, en su momento, estuvieron en el ojo público por salir en medios de comunicación al ser evidentes en su mal ejemplo.

El objetivo de esta iniciativa es mostrar cómo hacer las cosas bien, sin importar que en el pasado se haya hecho algo mal. De ahí la premisa “Volver mejores”. Nunca es tarde para comenzar a cambiar el mundo.

“Hoy puedo decir que me equivoqué. Sí, me equivoqué. Por todos lados. Y como aprendí de mis errores quiero promover la seguridad como lo hace DiDi, que tiene patrulla de reacción 24 horas, botón de emergencia en la APP y socios que no se pasan los semáforos en rojo”, es uno de los apartados de Capitán Adrenalina en el video que cuenta con más de 60.000 reproducciones en YouTube.

La campaña de la empresa ha contado con buena aceptación por parte de los usuarios de las redes sociales. “Ese man la rompió con lo de la adrenalina jajajajaja. Bien DiDi ahí dándolo a conocer”, “DiDi la mejor app de transporte. Me encanta, los amo”, son algunos de los comentarios de las personas en YouTube.